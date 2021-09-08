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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749208104.html
Китай предоставит Афганистану продовольствие, зимние товары и вакцины
Китай предоставит Афганистану продовольствие, зимние товары и вакцины - РИА Новости, 08.09.2021
Китай предоставит Афганистану продовольствие, зимние товары и вакцины
Китай принял решение срочно предоставить Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:04
2021-09-08T16:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
китай
афганистан
талибан
мид кнр
ван и (политик)
россия
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ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай принял решение срочно предоставить Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9 миллионов долларов), заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И."В соответствии с потребностями афганского народа Китай принял решение срочно предоставить продовольствие, зимние товары, вакцины и лекарства на общую сумму 200 миллионов юаней", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.По его словам, после того, как в стране будут созданы подходящие условия в сфере безопасности, Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые поспособствуют улучшению условий жизни людей, Пекин также готов в меру собственных возможностей поддержать мирное восстановление и экономическое развитие Афганистана.Ван И в среду принял участие в встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая прошла в формате видеоконференции.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749000981.html
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в мире, китай, афганистан, талибан, мид кнр, ван и (политик), россия
16:04 08.09.2021 (обновлено: 16:09 08.09.2021)
 
Китай предоставит Афганистану продовольствие, зимние товары и вакцины

Глава МИД Китая: Пекин решил предоставить Афганистану продукты, зимние товары и вакцины

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай принял решение срочно предоставить Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9 миллионов долларов), заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И.
"В соответствии с потребностями афганского народа Китай принял решение срочно предоставить продовольствие, зимние товары, вакцины и лекарства на общую сумму 200 миллионов юаней", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
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7 сентября, 12:52Захват власти в Афганистане талибами
В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов
По его словам, после того, как в стране будут созданы подходящие условия в сфере безопасности, Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые поспособствуют улучшению условий жизни людей, Пекин также готов в меру собственных возможностей поддержать мирное восстановление и экономическое развитие Афганистана.
Ван И в среду принял участие в встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая прошла в формате видеоконференции.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:14Захват власти в Афганистане талибами
Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКитайАфганистанТалибанМИД КНРВан И (политик)Россия
 
 
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