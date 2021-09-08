16:04 08.09.2021 (обновлено: 16:09 08.09.2021)
Китай предоставит Афганистану продовольствие, зимние товары и вакцины
Глава МИД Китая: Пекин решил предоставить Афганистану продукты, зимние товары и вакцины
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай принял решение срочно предоставить Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9 миллионов долларов), заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И.
"В соответствии с потребностями афганского народа Китай принял решение срочно предоставить продовольствие, зимние товары, вакцины и лекарства на общую сумму 200 миллионов юаней", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
По его словам, после того, как в стране будут созданы подходящие условия в сфере безопасности, Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые поспособствуют улучшению условий жизни людей, Пекин также готов в меру собственных возможностей поддержать мирное восстановление и экономическое развитие Афганистана.
Ван И в среду принял участие в встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая прошла в формате видеоконференции.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России