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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749172823.html
Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Афганистане
Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Афганистане - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Афганистане
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре события в Афганистане. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:34
2021-09-08T14:31
в мире
афганистан
евросовет
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
оон
талибан
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре события в Афганистане."Обсудил с президентом России последние события в Афганистане и их влияние на регион. ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - написал Мишель в Twitter.Он также сообщил, что в ходе разговора с российским лидером подтвердил поддержку "ЕС территориальной целостности Грузии и Украины", поднял вопрос о миграционном кризисе у границ ЕС и Белоруссии.Кроме того, лидеры обменялись мнениями по перспективам урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, где по словам Мишеля, необходимо добиться "взаимного доверия и диалога".Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210908/ugrozy-1749158431.html
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в мире, афганистан, евросовет, кабул (город), оон, талибан, владимир путин, шарль мишель, россия
13:34 08.09.2021 (обновлено: 14:31 08.09.2021)
 
Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Афганистане

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом Путиным события в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре события в Афганистане.
"Обсудил с президентом России последние события в Афганистане и их влияние на регион. ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - написал Мишель в Twitter.
Он также сообщил, что в ходе разговора с российским лидером подтвердил поддержку "ЕС территориальной целостности Грузии и Украины", поднял вопрос о миграционном кризисе у границ ЕС и Белоруссии.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями по перспективам урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, где по словам Мишеля, необходимо добиться "взаимного доверия и диалога".
Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанЕвросоветКабул (город)ООНТалибанВладимир ПутинШарль МишельРоссия
 
 
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