https://ria.ru/20210908/afganistan-1749172823.html

Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Афганистане

Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Афганистане - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Афганистане

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре события в Афганистане. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:34

2021-09-08T13:34

2021-09-08T14:31

в мире

афганистан

евросовет

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

оон

талибан

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре события в Афганистане."Обсудил с президентом России последние события в Афганистане и их влияние на регион. ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - написал Мишель в Twitter.Он также сообщил, что в ходе разговора с российским лидером подтвердил поддержку "ЕС территориальной целостности Грузии и Украины", поднял вопрос о миграционном кризисе у границ ЕС и Белоруссии.Кроме того, лидеры обменялись мнениями по перспективам урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, где по словам Мишеля, необходимо добиться "взаимного доверия и диалога".Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210908/ugrozy-1749158431.html

афганистан

кабул (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, евросовет, кабул (город), оон, талибан, владимир путин, шарль мишель, россия