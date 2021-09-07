https://ria.ru/20210907/zinovevskiyklub-1749053436.html

Заседание Зиновьевского клуба

Заседание Зиновьевского клуба - РИА Новости, 07.09.2021

Заседание Зиновьевского клуба

13 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба, посвященное памяти Анастасии Михайловны Фединой — почетного члена Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" (посмертно), ученицы, соратницы и друга советского и российского мыслителя Александра Зиновьева.

2021-09-07T17:05

2021-09-07T17:05

2021-09-07T17:05

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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга ЗИНОВЬЕВА;- действительный государственный советник РФ I класса, научный руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Юрий СОЛОДУХИН;- академик РАН, главный научный сотрудник Института философии РАН Владислав ЛЕКТОРСКИЙ;- и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей КОЗЫРЕВ;- заведующий кафедрой логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МАРКИН;- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;- профессор кафедры логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ИВЛЕВ;- профессор кафедры философии Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ;- научный сотрудник философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ПУЩАЕВ;- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Алексей БЛИНОВ;- директор Московской школы конфликтологии, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Любовь ЦОЙ;- член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Эльвира БАЛАНДИНА.Модератор – директор Института ЕАЭС, заместитель руководителя МНОЦ им. А.А. Зиновьева, сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Владимир ЛЕПЕХИН.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы