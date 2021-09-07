Заседание Зиновьевского клуба
13 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба, посвященное памяти Анастасии Михайловны Фединой — почетного члена Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" (посмертно), ученицы, соратницы и друга советского и российского мыслителя Александра Зиновьева.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- действительный государственный советник РФ I класса, научный руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Юрий СОЛОДУХИН;
- академик РАН, главный научный сотрудник Института философии РАН Владислав ЛЕКТОРСКИЙ;
- и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей КОЗЫРЕВ;
- заведующий кафедрой логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МАРКИН;
- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- профессор кафедры логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ИВЛЕВ;
- профессор кафедры философии Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- научный сотрудник философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ПУЩАЕВ;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Алексей БЛИНОВ;
- директор Московской школы конфликтологии, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Любовь ЦОЙ;
- член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Эльвира БАЛАНДИНА.
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- действительный государственный советник РФ I класса, научный руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Юрий СОЛОДУХИН;
- академик РАН, главный научный сотрудник Института философии РАН Владислав ЛЕКТОРСКИЙ;
- и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей КОЗЫРЕВ;
- заведующий кафедрой логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МАРКИН;
- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- профессор кафедры логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ИВЛЕВ;
- профессор кафедры философии Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- научный сотрудник философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ПУЩАЕВ;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Алексей БЛИНОВ;
- директор Московской школы конфликтологии, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Любовь ЦОЙ;
- член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Эльвира БАЛАНДИНА.
Модератор – директор Института ЕАЭС, заместитель руководителя МНОЦ им. А.А. Зиновьева, сокоординатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Владимир ЛЕПЕХИН.
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