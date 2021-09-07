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В Китае идентифицировали 1,5 тысячи жертв японского "отряда смерти"
В Китае идентифицировали 1,5 тысячи жертв японского "отряда смерти" - РИА Новости, 07.09.2021
В Китае идентифицировали 1,5 тысячи жертв японского "отряда смерти"
Исследователи из Китая идентифицировали личности 1500 человек, ставших жертвами экспериментов отряда номер 731 Квантунской армии Японии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:30
2021-09-07T08:30
в мире
япония
хабаровск
китай
вторая мировая война (1939-1945)
дальний восток
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Исследователи из Китая идентифицировали личности 1500 человек, ставших жертвами экспериментов отряда номер 731 Квантунской армии Японии, сообщил РИА Новости директор Музея доказательств преступлений отряда 731 Цзинь Чэнминь.Начиная с 1990-х годов Музей доказательств преступлений отряда 731 ведет работу по поиску жертв экспериментов этого отряда и определению их юридического статуса, рассказал Цзинь Чэнминь."В настоящее время уже идентифицированы личности 1500 человек, подвергшихся спецотправке в отряд 731 для проведения экспериментов", - сказал он. "Спецотправка" - это термин, означавший особое оформление арестованных для пересылки в отряд. Все прошедшие "спецотправку" были изувечены до смерти, рассказал Цзинь Чэнминь. Он также отметил, что в музее хранится протокол, датируемый 17 августа 1942 года, о гражданине СССР, который был отправлен в отряд 731 для экспериментов.В Хабаровске 6-7 сентября проходит форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы". Он посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия. РИА Новости является одним из организаторов форума.В отряде 731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но в отличие от Нюрнбергского трибунала скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия. И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
https://ria.ru/20210907/protsess-1748956584.html
https://ria.ru/20210906/biooruzhie-1748827201.html
https://ria.ru/20210825/bakterii-1747125969.html
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в мире, япония, хабаровск, китай, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
08:30 07.09.2021
 
В Китае идентифицировали 1,5 тысячи жертв японского "отряда смерти"

Китайские исследователи выяснили личности 1,5 тысячи жертв отряда 731 Квантунской армии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабоче-крестьянские отряды Китая во время борьбы с японскими захватчиками
Рабоче-крестьянские отряды Китая во время борьбы с японскими захватчиками - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Исследователи из Китая идентифицировали личности 1500 человек, ставших жертвами экспериментов отряда номер 731 Квантунской армии Японии, сообщил РИА Новости директор Музея доказательств преступлений отряда 731 Цзинь Чэнминь.
Начиная с 1990-х годов Музей доказательств преступлений отряда 731 ведет работу по поиску жертв экспериментов этого отряда и определению их юридического статуса, рассказал Цзинь Чэнминь.
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"В настоящее время уже идентифицированы личности 1500 человек, подвергшихся спецотправке в отряд 731 для проведения экспериментов", - сказал он. "Спецотправка" - это термин, означавший особое оформление арестованных для пересылки в отряд. Все прошедшие "спецотправку" были изувечены до смерти, рассказал Цзинь Чэнминь. Он также отметил, что в музее хранится протокол, датируемый 17 августа 1942 года, о гражданине СССР, который был отправлен в отряд 731 для экспериментов.
В Хабаровске 6-7 сентября проходит форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы". Он посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия. РИА Новости является одним из организаторов форума.
В отряде 731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
Разгром Квантунской армии в конце II Мировой войны - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 10:56
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По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но в отличие от Нюрнбергского трибунала скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия. И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
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В миреЯпонияХабаровскКитайВторая мировая война (1939-1945)Дальний ВостокФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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