В Китае идентифицировали 1,5 тысячи жертв японского "отряда смерти"
Китайские исследователи выяснили личности 1,5 тысячи жертв отряда 731 Квантунской армии
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабоче-крестьянские отряды Китая во время борьбы с японскими захватчиками
Начиная с 1990-х годов Музей доказательств преступлений отряда 731 ведет работу по поиску жертв экспериментов этого отряда и определению их юридического статуса, рассказал Цзинь Чэнминь.
"В настоящее время уже идентифицированы личности 1500 человек, подвергшихся спецотправке в отряд 731 для проведения экспериментов", - сказал он. "Спецотправка" - это термин, означавший особое оформление арестованных для пересылки в отряд. Все прошедшие "спецотправку" были изувечены до смерти, рассказал Цзинь Чэнминь. Он также отметил, что в музее хранится протокол, датируемый 17 августа 1942 года, о гражданине СССР, который был отправлен в отряд 731 для экспериментов.
В Хабаровске 6-7 сентября проходит форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы". Он посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия. РИА Новости является одним из организаторов форума.
В отряде 731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но в отличие от Нюрнбергского трибунала скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия. И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
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