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МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию
МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию - РИА Новости, 07.09.2021
МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию
В МВД РФ объяснили, как ведомство рассматривает просьбы иностранцев на отмену решения о запрете въезда в РФ: рассматриваются все обстоятельства, из-за которых... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:49
2021-09-07T06:49
2021-09-07T06:49
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В МВД РФ объяснили, как ведомство рассматривает просьбы иностранцев на отмену решения о запрете въезда в РФ: рассматриваются все обстоятельства, из-за которых было принято такое решение, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям.По сообщению пресс-центра МВД, ведомство регулярно рассматривает обращения иностранцев с просьбой снять установленные в отношении них ограничения на въезд в Россию.При установлении оснований для отмены или гуманитарных обстоятельств, из-за которых иностранцу нужно попасть в РФ, такие ограничения снимаются: за 7 месяцев 2021 года отменено около 400 решений о неразрешении въезда в отношении иностранцев и лиц без гражданства.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию
МВД: при снятии запрета на въезд иностранцам в Россию применяется индивидуальный подход