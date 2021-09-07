https://ria.ru/20210907/zapret-1748956065.html

МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию

МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию - РИА Новости, 07.09.2021

МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию

В МВД РФ объяснили, как ведомство рассматривает просьбы иностранцев на отмену решения о запрете въезда в РФ: рассматриваются все обстоятельства, из-за которых... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T06:49

2021-09-07T06:49

2021-09-07T06:49

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В МВД РФ объяснили, как ведомство рассматривает просьбы иностранцев на отмену решения о запрете въезда в РФ: рассматриваются все обстоятельства, из-за которых было принято такое решение, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям.По сообщению пресс-центра МВД, ведомство регулярно рассматривает обращения иностранцев с просьбой снять установленные в отношении них ограничения на въезд в Россию.При установлении оснований для отмены или гуманитарных обстоятельств, из-за которых иностранцу нужно попасть в РФ, такие ограничения снимаются: за 7 месяцев 2021 года отменено около 400 решений о неразрешении въезда в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

https://ria.ru/20210907/vezd-1748955058.html

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2021

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия