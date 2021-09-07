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МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию
МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию - РИА Новости, 07.09.2021
МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию
В МВД РФ объяснили, как ведомство рассматривает просьбы иностранцев на отмену решения о запрете въезда в РФ: рассматриваются все обстоятельства, из-за которых... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:49
2021-09-07T06:49
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В МВД РФ объяснили, как ведомство рассматривает просьбы иностранцев на отмену решения о запрете въезда в РФ: рассматриваются все обстоятельства, из-за которых было принято такое решение, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям.По сообщению пресс-центра МВД, ведомство регулярно рассматривает обращения иностранцев с просьбой снять установленные в отношении них ограничения на въезд в Россию.При установлении оснований для отмены или гуманитарных обстоятельств, из-за которых иностранцу нужно попасть в РФ, такие ограничения снимаются: за 7 месяцев 2021 года отменено около 400 решений о неразрешении въезда в отношении иностранцев и лиц без гражданства.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
06:49 07.09.2021
 
МВД объяснило, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию

МВД: при снятии запрета на въезд иностранцам в Россию применяется индивидуальный подход

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МВД
Сотрудница МВД - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В МВД РФ объяснили, как ведомство рассматривает просьбы иностранцев на отмену решения о запрете въезда в РФ: рассматриваются все обстоятельства, из-за которых было принято такое решение, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям.
По сообщению пресс-центра МВД, ведомство регулярно рассматривает обращения иностранцев с просьбой снять установленные в отношении них ограничения на въезд в Россию.
"При рассмотрении таких обращений применяется индивидуальный подход, рассматриваются все обстоятельства, в связи с которыми соответствующее решение было принято, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям", - говорится в ответе пресс-центра МВД РФ на запрос РИА Новости.
При установлении оснований для отмены или гуманитарных обстоятельств, из-за которых иностранцу нужно попасть в РФ, такие ограничения снимаются: за 7 месяцев 2021 года отменено около 400 решений о неразрешении въезда в отношении иностранцев и лиц без гражданства.
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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