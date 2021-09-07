21:12 07.09.2021 (обновлено: 21:19 07.09.2021)
МИД отреагировал на снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
Захарова: в Москве с горечью наблюдают как киевские власти навязывают ненависть к России
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Москве с горечью наблюдают как киевские власти упорно навязывают населению страны ненависть ко всему, что связано с Россией, РФ призывает Украину прекратить этот циничный эксперимент над народами, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского городского совета. Захарова отметила, что "отдельные украинские политики уже попытались преподнести это событие как некую "победу" Украины, которую стоит отметить". Также, по ее словам, "нашлись и те, кто поспешил поставить крест на дружбе наших народов и навсегда забыть о ней - видимо, в Киеве полагают, что для простых украинцев уже не осталось других поводов для радостных торжеств".
"Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации (Владимир) Путин писал в статье "Об историческом единстве русских и украинцев": "правильным" патриотом "незалежной" объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию". "Всю украинскую государственность … также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее". С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"В очередной раз призываем украинские власти прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности", - добавила дипломат.
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