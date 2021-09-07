https://ria.ru/20210907/turizm-1748979952.html

Онлайн-конференция министра туризма Египта Халеда аль-Анани

Онлайн-конференция министра туризма Египта Халеда аль-Анани - РИА Новости, 07.09.2021

Онлайн-конференция министра туризма Египта Халеда аль-Анани

10 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная возвращению российских туристов на египетские курорты.

2021-09-07T11:01

2021-09-07T11:01

2021-09-07T11:01

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Задать вопросУчастники:- министр туризма и древностей Египта Халед аль-АНАНИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаб Талаат НАСР.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы