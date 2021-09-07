https://ria.ru/20210907/tsenzura-1749062333.html

Турецкий режиссер рассказала о "религиозной цензуре" на телевидении

Турецкий режиссер рассказала о "религиозной цензуре" на телевидении - РИА Новости, 07.09.2021

Турецкий режиссер рассказала о "религиозной цензуре" на телевидении

На государственных каналах в Турции есть цензура, в частности в фильмах "размывается" (находится в расфокусе) алкоголь и запрещены интимные сцены, рассказала... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:54

2021-09-07T17:54

2021-09-07T17:54

религия

казань

турция

мерьем узерли

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КАЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. На государственных каналах в Турции есть цензура, в частности в фильмах "размывается" (находится в расфокусе) алкоголь и запрещены интимные сцены, рассказала РИА Новости турецкий режиссер Эйлем Кафтан на Казанском международном фестивале мусульманского кино."В Турции на государственных каналах есть цензура, как и в других странах, но в независимом фестивальном кино ее нет", - сказала Кафтан.Режиссер отметила, что в фильмах в соответствии с исламом нельзя показывать сцены употребления алкоголя – бокалы в кадре "размываются", также запрещены интимные сцены, пропаганда наркотиков.На Казанский кинофестиваль мусульманского кино Кафтан привезла фильм "Улей", главную роль в котором сыграла Мерьем Узерли, широкую известность актриса получила благодаря роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".По сюжету "Улья", главная героиня Айше становится владелицей пасеки по завещанию матери. Айше старается сделать так, чтобы ее мед был известен во всем мире. Все бы хорошо, если бы не неожиданный гость — огромный медведь, который повадился бродить по пасеке.Кафтан рассказала, что фильм основан на реальной истории, Узерли пришлось убеждать ее отдать роль ей, так как режиссер сомневалась, считая актрису слишком красивой для роли простого пчеловода."Нам комфортно работалось вместе, Мирьем очень доброжелательная, всегда улыбалась, никакой звездной болезни. И она боится пчел, как и ее героиня", - рассказала режиссер.Фестиваль проходит в Казани с 5 по 10 сентября.

https://ria.ru/20200712/1574240800.html

https://ria.ru/20210905/festival-1748748331.html

казань

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, турция, мерьем узерли