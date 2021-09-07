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Резервные госпитали в Москве сохраняются, заявил Собянин
Резервные госпитали в Москве сохраняются, заявил Собянин - РИА Новости, 07.09.2021
Резервные госпитали в Москве сохраняются, заявил Собянин
Резервные госпитали в Москве сохраняются, плановая медицинская помощь остается первоочередной задачей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T21:30
2021-09-07T21:30
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
здоровье - общество
здоровье
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Резервные госпитали в Москве сохраняются, плановая медицинская помощь остается первоочередной задачей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Это будет зависеть от развития дальнейшей пандемии, как она будет развиваться, по какому сценарию. Да, конечно, резервные госпитали закрывать не будем, это для нас основа того, чтобы одновременно и плановую помощь оказывать, и одновременно иметь мощности для оказания помощи москвичам во время роста заболеваемости ковида. Поэтому они все будут сохранены и будут страховать нас на будущее", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".При этом мэр отметил, что плановая помощь - это первоочередная задача, и даже в условиях пандемии продолжалось оказание плановой помощи. "Но сегодня практически всех, большую часть людей вернули на свои рабочие места, и я думаю, что эта ситуация с каждым днем будет улучшаться", - добавил мэр.
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москва, сергей собянин, здоровье - общество, здоровье, коронавирус в россии
21:30 07.09.2021
 
Резервные госпитали в Москве сохраняются, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: резервные госпитали в Москве сохраняются

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает во время II федерального просветительского марафона "Новое знание" в Экспоцентре на Красной Пресне Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает во время II федерального просветительского марафона Новое знание в Экспоцентре на Красной Пресне Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Резервные госпитали в Москве сохраняются, плановая медицинская помощь остается первоочередной задачей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Это будет зависеть от развития дальнейшей пандемии, как она будет развиваться, по какому сценарию. Да, конечно, резервные госпитали закрывать не будем, это для нас основа того, чтобы одновременно и плановую помощь оказывать, и одновременно иметь мощности для оказания помощи москвичам во время роста заболеваемости ковида. Поэтому они все будут сохранены и будут страховать нас на будущее", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".
При этом мэр отметил, что плановая помощь - это первоочередная задача, и даже в условиях пандемии продолжалось оказание плановой помощи. "Но сегодня практически всех, большую часть людей вернули на свои рабочие места, и я думаю, что эта ситуация с каждым днем будет улучшаться", - добавил мэр.
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