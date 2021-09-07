https://ria.ru/20210907/sobyanin-1749082213.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 07.09.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом
В ближайшее время власти Москвы не планируют вводить никаких ограничительных мер по коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:58
2021-09-07T20:58
2021-09-07T21:20
москва
распространение коронавируса
сергей собянин
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В ближайшее время власти Москвы не планируют вводить никаких ограничительных мер по коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда"."Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер", - сказал Собянин.По его словам, город старается проходить все пики с минимальными ограничениями.Москва готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы."Мы всегда готовы к любой ситуации, и для города это очень важно: не просто что-то прогнозировать, то, что невозможно сейчас спрогнозировать, а именно быть готовыми к любому сценарию", - сказал Собянин.Власти Москвы сейчас не наблюдают резкого роста заболеваемости коронавирусом, много москвичей переболели и сделали прививки, запас прочности у столицы есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Он напомнил, что в прошлом году пик заболеваемости пришёлся на декабрь."Посмотрим, как будет в этом году, потому что много москвичей переболели, большое количество людей сделали прививку. Это большой запас прочности, главное чтобы не появлялись новые штаммы", — добавил он.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город старается снимать ограничения из-за коронавируса при первой возможности, когда есть спад заболеваемости, так как постоянные ограничения давят на психику.
https://ria.ru/20210830/covid-19-1747830526.html
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москва, сергей собянин, здоровье, коронавирус covid-19
20:58 07.09.2021 (обновлено: 21:20 07.09.2021)
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом
Мэр Москвы Собянин: не планируем вводить никаких ограничительных мер
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
В ближайшее время власти Москвы
не планируют вводить никаких ограничительных мер по коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире радио "Комсомольская правда".
"Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер", - сказал Собянин.
По его словам, город старается проходить все пики с минимальными ограничениями.
Москва готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы.
"Мы всегда готовы к любой ситуации, и для города это очень важно: не просто что-то прогнозировать, то, что невозможно сейчас спрогнозировать, а именно быть готовыми к любому сценарию", - сказал Собянин.
Власти Москвы сейчас не наблюдают резкого роста заболеваемости коронавирусом, много москвичей переболели и сделали прививки, запас прочности у столицы есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда"
.
"Сейчас возвращается большое количество людей из отпусков, плюс сезон простудных заболеваний, с началом учебного года стало больше контактов, обычно в это время идёт какой-то рост заболеваемости, вполне возможно такое и будет, но сейчас мы не видим какого-то резкого роста", — сообщил Собянин.
Он напомнил, что в прошлом году пик заболеваемости пришёлся на декабрь.
"Посмотрим, как будет в этом году, потому что много москвичей переболели, большое количество людей сделали прививку. Это большой запас прочности, главное чтобы не появлялись новые штаммы", — добавил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город старается снимать ограничения из-за коронавируса при первой возможности, когда есть спад заболеваемости, так как постоянные ограничения давят на психику.