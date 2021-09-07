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Туризм
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Столичных туристов оштрафовали на 21 миллион рублей
Столичных туристов оштрафовали на 21 миллион рублей - РИА Новости, 07.09.2021
Столичных туристов оштрафовали на 21 миллион рублей
С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19, направлено 8 320... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:51
2021-09-07T16:51
туризм
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туристы
туризм
штрафы
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19, направлено 8 320 уведомлений о явке для составления протокола, сообщает пресс-служба ведомства.Всего было составлено 4 973 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же действие повлекло причинение вреда здоровью других людей (ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ), то взыскание составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Протоколы были направлены в районные суды. По результатам дел 1 673 москвичам присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, туризм, штрафы, коронавирус в россии
16:51 07.09.2021
 

Столичных туристов оштрафовали на 21 миллион рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19
Медико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19, направлено 8 320 уведомлений о явке для составления протокола, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего было составлено 4 973 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же действие повлекло причинение вреда здоровью других людей (ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ), то взыскание составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Протоколы были направлены в районные суды. По результатам дел 1 673 москвичам присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.
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