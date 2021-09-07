https://ria.ru/20210907/rekonstruktsii-1748965921.html

Завершились реконструкции дороги Даховская – Лагонаки в горы Адыгеи

Завершились реконструкции дороги Даховская – Лагонаки в горы Адыгеи - РИА Новости, 07.09.2021

Завершились реконструкции дороги Даховская – Лагонаки в горы Адыгеи

Завершена реконструкции автодороги Даховская – Лагонаки, которая станет частью кольцевого маршрута по горной части Адыгеи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:31

2021-09-07T09:31

2021-09-07T09:31

краснодарский край

общество

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 7 сен – РИА Новости. Завершена реконструкции автодороги Даховская – Лагонаки, которая станет частью кольцевого маршрута по горной части Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Реконструкция дороги Даховская – Лагонаки завершена", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Отмечается, что на дороге заменено дорожное полотно, установлены барьерные ограждения, обустроены смотровые площадки, противоаварийные съезды, также трасса защищена от оползней."Напомню, что ранее была отремонтирована дорога, ведущая к Гузериплю. Также продолжается строительство автодороги из Гузерипля к плато Лагонаки, которая закольцует две горные трассы", – приводятся в сообщении слова главы Адыгеи.Кумпилов также отметил, что реализация этих дорожных проектов значительно повысит комфорт и безопасность для жителей и гостей региона, направляющихся в горную часть Адыгеи.

https://ria.ru/20210827/adygeya-1747569711.html

https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html

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общество, мурат кумпилов