https://ria.ru/20210907/proekt-1749052452.html

Проект профильного образования стартовал в Липецкой области

Проект профильного образования стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 07.09.2021

Проект профильного образования стартовал в Липецкой области

Новый образовательный проект стартовал в Липецкой области, призванный подготовить старшеклассников к поступлению в профильные сельскохозяйственные и... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:00

2021-09-07T17:00

2021-09-07T17:00

липецкая область

общество

елец

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Новый образовательный проект стартовал в Липецкой области, призванный подготовить старшеклассников к поступлению в профильные сельскохозяйственные и экономические вузы и решить проблему нехватки кадров в агропромышленном комплексе региона, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов.По его словам, с этого года в школе города Ельца действует класс лесных кадетов. Готовить будущих специалистов там будут с пятого класса совместно с Воронежским государственным лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова. За семь лет обучения ребята освоят основы лесного хозяйства, охраны и воспроизводства леса, технологии заготовки и переработки, а также правила безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях. Школьников обучат специальным навыкам исследования в области охраны природы. В качестве практики ученики будут участвовать в посеве, посадке и выращивании леса.В середине сентября в школах села Троекурово и поселка Агроном Лебедянского района откроются агроклассы. Подготовка в них будет вестись по дисциплинам агротехнологического, технического и экономического профилей. Для реализации этого проекта будет подписано соглашение между отделом образования администрации Лебедянского района и ведущими агрофирмами муниципалитета. Так власти региона пытаются восполнить нехватку молодых специалистов в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20210831/shkoly-1748006316.html

елец

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, елец, липецкая область, игорь артамонов