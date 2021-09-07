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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210907/proekt-1749052452.html
Проект профильного образования стартовал в Липецкой области
Проект профильного образования стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 07.09.2021
Проект профильного образования стартовал в Липецкой области
Новый образовательный проект стартовал в Липецкой области, призванный подготовить старшеклассников к поступлению в профильные сельскохозяйственные и... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:00
2021-09-07T17:00
липецкая область
общество
елец
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Новый образовательный проект стартовал в Липецкой области, призванный подготовить старшеклассников к поступлению в профильные сельскохозяйственные и экономические вузы и решить проблему нехватки кадров в агропромышленном комплексе региона, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов.По его словам, с этого года в школе города Ельца действует класс лесных кадетов. Готовить будущих специалистов там будут с пятого класса совместно с Воронежским государственным лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова. За семь лет обучения ребята освоят основы лесного хозяйства, охраны и воспроизводства леса, технологии заготовки и переработки, а также правила безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях. Школьников обучат специальным навыкам исследования в области охраны природы. В качестве практики ученики будут участвовать в посеве, посадке и выращивании леса.В середине сентября в школах села Троекурово и поселка Агроном Лебедянского района откроются агроклассы. Подготовка в них будет вестись по дисциплинам агротехнологического, технического и экономического профилей. Для реализации этого проекта будет подписано соглашение между отделом образования администрации Лебедянского района и ведущими агрофирмами муниципалитета. Так власти региона пытаются восполнить нехватку молодых специалистов в сельском хозяйстве.
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общество, елец, липецкая область, игорь артамонов
17:00 07.09.2021
 

Проект профильного образования стартовал в Липецкой области

© Фото : администрации Липецкой областиЭкспериментальный класс лесных кадетов открылся в школе № 12 Ельца
Экспериментальный класс лесных кадетов открылся в школе № 12 Ельца - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Новый образовательный проект стартовал в Липецкой области, призванный подготовить старшеклассников к поступлению в профильные сельскохозяйственные и экономические вузы и решить проблему нехватки кадров в агропромышленном комплексе региона, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов.
По его словам, с этого года в школе города Ельца действует класс лесных кадетов. Готовить будущих специалистов там будут с пятого класса совместно с Воронежским государственным лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова. За семь лет обучения ребята освоят основы лесного хозяйства, охраны и воспроизводства леса, технологии заготовки и переработки, а также правила безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях. Школьников обучат специальным навыкам исследования в области охраны природы. В качестве практики ученики будут участвовать в посеве, посадке и выращивании леса.
В середине сентября в школах села Троекурово и поселка Агроном Лебедянского района откроются агроклассы. Подготовка в них будет вестись по дисциплинам агротехнологического, технического и экономического профилей. Для реализации этого проекта будет подписано соглашение между отделом образования администрации Лебедянского района и ведущими агрофирмами муниципалитета. Так власти региона пытаются восполнить нехватку молодых специалистов в сельском хозяйстве.
"Мы стараемся дать нашей молодежи глубокие и разносторонние знания для реализации их талантов и способностей. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса", – отметил Артамонов.
Многопрофильная полилингвальная школа Global в Липецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Липецкая областьОбществоЕлецЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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