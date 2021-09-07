Проект профильного образования стартовал в Липецкой области
© Фото : администрации Липецкой областиЭкспериментальный класс лесных кадетов открылся в школе № 12 Ельца
ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Новый образовательный проект стартовал в Липецкой области, призванный подготовить старшеклассников к поступлению в профильные сельскохозяйственные и экономические вузы и решить проблему нехватки кадров в агропромышленном комплексе региона, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов.
По его словам, с этого года в школе города Ельца действует класс лесных кадетов. Готовить будущих специалистов там будут с пятого класса совместно с Воронежским государственным лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова. За семь лет обучения ребята освоят основы лесного хозяйства, охраны и воспроизводства леса, технологии заготовки и переработки, а также правила безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях. Школьников обучат специальным навыкам исследования в области охраны природы. В качестве практики ученики будут участвовать в посеве, посадке и выращивании леса.
В середине сентября в школах села Троекурово и поселка Агроном Лебедянского района откроются агроклассы. Подготовка в них будет вестись по дисциплинам агротехнологического, технического и экономического профилей. Для реализации этого проекта будет подписано соглашение между отделом образования администрации Лебедянского района и ведущими агрофирмами муниципалитета. Так власти региона пытаются восполнить нехватку молодых специалистов в сельском хозяйстве.
"Мы стараемся дать нашей молодежи глубокие и разносторонние знания для реализации их талантов и способностей. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса", – отметил Артамонов.