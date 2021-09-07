19:45 07.09.2021 (обновлено: 23:18 07.09.2021)
СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии
Mertopoles: полиция Бразилии задержала бывшего пресс-секретаря экс-президента США Трампа
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен – РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии задержала в аэропорту Джейсона Миллера - бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Mertopoles.
"Он был задержан в зоне для частных рейсов, когда он собирался сесть на частный самолет, чтобы лететь в Соединенные Штаты", - сообщает СМИ.
Миллер в Бразилии участвовал в конференции консерваторов, встречался с президентом страны Жаиром Болсонару, депутатом Эдуарду Болсонару и бывшим главой МИД Эрнесту Араужу.
Предпринимателя и основателя соцсети Gettr задержали для дачи показаний по его возможному участию в антидемократических действиях в Бразилии. Миллер был задержан по ордеру Верховного суда, с критикой которого в Бразилии во вторник проходят многотысячные митинги.
Бывший пресс-секретарь экс-президента США Джейсон Миллер подтвердил, что он и несколько членов его команды были задержаны в аэропорту бразильской столицы Бразилиа для допроса, однако спустя несколько часов им все же позволили улететь.
Проправительственные демонстрации в Бразилии в день независимости страны были созваны с целью защитить Болсонару от нападок Верховного суда и парламента, которые зачастую действуют вразрез с президентом страны. Так, в августе пленум палаты депутатов Бразилии отклонил проект поправок в конституцию, которые подразумевали отказ от электронных машин для голосования - этого добивался Болсонару, заявляя об уязвимости такого способа волеизъявления.
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