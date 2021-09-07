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СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии
СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии - РИА Новости, 07.09.2021
СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии
Федеральная полиция Бразилии задержала в аэропорту Джейсона Миллера - бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Mertopoles. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:45
2021-09-07T23:18
в мире
сша
бразилия
дональд трамп
джейсон миллер
жаир болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен – РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии задержала в аэропорту Джейсона Миллера - бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Mertopoles."Он был задержан в зоне для частных рейсов, когда он собирался сесть на частный самолет, чтобы лететь в Соединенные Штаты", - сообщает СМИ.Миллер в Бразилии участвовал в конференции консерваторов, встречался с президентом страны Жаиром Болсонару, депутатом Эдуарду Болсонару и бывшим главой МИД Эрнесту Араужу.Предпринимателя и основателя соцсети Gettr задержали для дачи показаний по его возможному участию в антидемократических действиях в Бразилии. Миллер был задержан по ордеру Верховного суда, с критикой которого в Бразилии во вторник проходят многотысячные митинги.Бывший пресс-секретарь экс-президента США Джейсон Миллер подтвердил, что он и несколько членов его команды были задержаны в аэропорту бразильской столицы Бразилиа для допроса, однако спустя несколько часов им все же позволили улететь.Проправительственные демонстрации в Бразилии в день независимости страны были созваны с целью защитить Болсонару от нападок Верховного суда и парламента, которые зачастую действуют вразрез с президентом страны. Так, в августе пленум палаты депутатов Бразилии отклонил проект поправок в конституцию, которые подразумевали отказ от электронных машин для голосования - этого добивался Болсонару, заявляя об уязвимости такого способа волеизъявления.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/1744736728.html
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в мире, сша, бразилия, дональд трамп, джейсон миллер, жаир болсонару
19:45 07.09.2021 (обновлено: 23:18 07.09.2021)
 
СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии

Mertopoles: полиция Бразилии задержала бывшего пресс-секретаря экс-президента США Трампа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен – РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии задержала в аэропорту Джейсона Миллера - бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Mertopoles.
"Он был задержан в зоне для частных рейсов, когда он собирался сесть на частный самолет, чтобы лететь в Соединенные Штаты", - сообщает СМИ.
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6 августа, 17:40Авторы
Повышение в звании. США хотят превратить Бразилию в Афганистан
Миллер в Бразилии участвовал в конференции консерваторов, встречался с президентом страны Жаиром Болсонару, депутатом Эдуарду Болсонару и бывшим главой МИД Эрнесту Араужу.
Предпринимателя и основателя соцсети Gettr задержали для дачи показаний по его возможному участию в антидемократических действиях в Бразилии. Миллер был задержан по ордеру Верховного суда, с критикой которого в Бразилии во вторник проходят многотысячные митинги.
Бывший пресс-секретарь экс-президента США Джейсон Миллер подтвердил, что он и несколько членов его команды были задержаны в аэропорту бразильской столицы Бразилиа для допроса, однако спустя несколько часов им все же позволили улететь.
Проправительственные демонстрации в Бразилии в день независимости страны были созваны с целью защитить Болсонару от нападок Верховного суда и парламента, которые зачастую действуют вразрез с президентом страны. Так, в августе пленум палаты депутатов Бразилии отклонил проект поправок в конституцию, которые подразумевали отказ от электронных машин для голосования - этого добивался Болсонару, заявляя об уязвимости такого способа волеизъявления.
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