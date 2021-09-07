https://ria.ru/20210907/press-sekretar-1749077279.html

СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии

СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии - РИА Новости, 07.09.2021

СМИ сообщили о задержании бывшего пресс-секретаря Трампа в Бразилии

Федеральная полиция Бразилии задержала в аэропорту Джейсона Миллера - бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Mertopoles. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:45

2021-09-07T19:45

2021-09-07T23:18

в мире

сша

бразилия

дональд трамп

джейсон миллер

жаир болсонару

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен – РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии задержала в аэропорту Джейсона Миллера - бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Mertopoles."Он был задержан в зоне для частных рейсов, когда он собирался сесть на частный самолет, чтобы лететь в Соединенные Штаты", - сообщает СМИ.Миллер в Бразилии участвовал в конференции консерваторов, встречался с президентом страны Жаиром Болсонару, депутатом Эдуарду Болсонару и бывшим главой МИД Эрнесту Араужу.Предпринимателя и основателя соцсети Gettr задержали для дачи показаний по его возможному участию в антидемократических действиях в Бразилии. Миллер был задержан по ордеру Верховного суда, с критикой которого в Бразилии во вторник проходят многотысячные митинги.Бывший пресс-секретарь экс-президента США Джейсон Миллер подтвердил, что он и несколько членов его команды были задержаны в аэропорту бразильской столицы Бразилиа для допроса, однако спустя несколько часов им все же позволили улететь.Проправительственные демонстрации в Бразилии в день независимости страны были созваны с целью защитить Болсонару от нападок Верховного суда и парламента, которые зачастую действуют вразрез с президентом страны. Так, в августе пленум палаты депутатов Бразилии отклонил проект поправок в конституцию, которые подразумевали отказ от электронных машин для голосования - этого добивался Болсонару, заявляя об уязвимости такого способа волеизъявления.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/1744736728.html

https://ria.ru/20210905/tramp-1748731140.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, бразилия, дональд трамп, джейсон миллер, жаир болсонару