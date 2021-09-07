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Жителей двух регионов предупредили об очень высоком риске природных пожаров
Жителей двух регионов предупредили об очень высоком риске природных пожаров - РИА Новости, 07.09.2021
Жителей двух регионов предупредили об очень высоком риске природных пожаров
Высочайшие классы пожарной опасности продолжают фиксироваться в Якутии и Хабаровском крае, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:22
2021-09-07T03:22
2021-09-07T03:22
общество
хабаровский край
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
гидрометцентр
айсен николаев
роман вильфанд
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Высочайшие классы пожарной опасности продолжают фиксироваться в Якутии и Хабаровском крае, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. В селе Бясь-Кюель Горного района огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек.Глава Якутии Айсен Николаев ранее пообещал, что все сгоревшие дома восстановят до 15 октября. Он же ранее заявил, что специалисты Рослесхоза в течение месяца подсчитают ущерб, причиненный Якутии от лесных пожаров. В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Николаев рассказал, что режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет.
https://ria.ru/20210903/pogoda-1748537161.html
хабаровский край
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общество, хабаровский край, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), гидрометцентр, айсен николаев, роман вильфанд, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
Жителей двух регионов предупредили об очень высоком риске природных пожаров
Вильфанд: очень высокий риск природных пожаров остается в Якутии и Хабаровском крае