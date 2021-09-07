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В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России

В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России - РИА Новости, 07.09.2021

В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России

На этой неделе жителей центральноевропейской России ждет потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T03:41

2021-09-07T03:41

2021-09-07T13:45

гидрометцентр

роман вильфанд

поволжье

погода

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На этой неделе жителей центральноевропейской России ждет потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что уже в среду воздух прогреется до 15-17 градусов, а в четверг-пятницу — до 20.Между тем на юге Европейской России ожидаются заморозки. Температура ниже нуля прогнозируется в большинстве регионов Поволжья.

https://ria.ru/20210906/pogoda-1748834261.html

поволжье

россия

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2021

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гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, погода, россия