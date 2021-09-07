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В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России - РИА Новости, 07.09.2021
В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
На этой неделе жителей центральноевропейской России ждет потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:41
2021-09-07T13:45
гидрометцентр
роман вильфанд
поволжье
погода
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На этой неделе жителей центральноевропейской России ждет потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что уже в среду воздух прогреется до 15-17 градусов, а в четверг-пятницу — до 20.Между тем на юге Европейской России ожидаются заморозки. Температура ниже нуля прогнозируется в большинстве регионов Поволжья.
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гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, погода, россия
03:41 07.09.2021 (обновлено: 13:45 07.09.2021)
 
В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России

Вильфанд: потепление в центральной России произойдет из-за западных ветров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорожане в Александровском саду в Москве
Горожане в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На этой неделе жителей центральноевропейской России ждет потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже меняется циркуляция. На побережье Северного ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон… Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что уже в среду воздух прогреется до 15-17 градусов, а в четверг-пятницу — до 20.
Между тем на юге Европейской России ожидаются заморозки. Температура ниже нуля прогнозируется в большинстве регионов Поволжья.
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ГидрометцентрРоман ВильфандПоволжьеПогодаРоссия
 
 
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