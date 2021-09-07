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В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России - РИА Новости, 07.09.2021
В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
На этой неделе жителей центральноевропейской России ждет потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:41
2021-09-07T03:41
2021-09-07T13:45
гидрометцентр
роман вильфанд
поволжье
погода
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На этой неделе жителей центральноевропейской России ждет потепление до 20 градусов благодаря западным ветрам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что уже в среду воздух прогреется до 15-17 градусов, а в четверг-пятницу — до 20.Между тем на юге Европейской России ожидаются заморозки. Температура ниже нуля прогнозируется в большинстве регионов Поволжья.
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гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, погода, россия
03:41 07.09.2021 (обновлено: 13:45 07.09.2021)
В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Вильфанд: потепление в центральной России произойдет из-за западных ветров