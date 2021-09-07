https://ria.ru/20210907/pokhischenie-1748972209.html

Предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе попал на видео

Предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе попал на видео - РИА Новости, 07.09.2021

Предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе попал на видео

Появилось видео, на котором могут быть изображены пропавшие в Кемеровской области девочки с предполагаемым похитителем. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:22

2021-09-07T10:22

2021-09-07T11:34

происшествия

кемеровская область

киселевск

россия

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Появилось видео, на котором могут быть изображены пропавшие в Кемеровской области девочки с предполагаемым похитителем.На кадрах виден мужчина, делающий покупки в магазине, рядом с ним стоит один из подходящих по описанию детей. Затем камера наружного наблюдения показывает его с детьми на улице.Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила, в Киселевске 6 сентября пропали десятилетние девочки. Они ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки, возбуждено уголовное дело.Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

https://ria.ru/20210907/devochki-1748958198.html

кемеровская область

киселевск

россия

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2021

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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей. Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками. Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера. 2021-09-07T10:22 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, киселевск, россия, убийство школьниц в кузбассе