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Предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе попал на видео
Предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе попал на видео - РИА Новости, 07.09.2021
Предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе попал на видео
Появилось видео, на котором могут быть изображены пропавшие в Кемеровской области девочки с предполагаемым похитителем. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:22
2021-09-07T11:34
происшествия
кемеровская область
киселевск
россия
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Появилось видео, на котором могут быть изображены пропавшие в Кемеровской области девочки с предполагаемым похитителем.На кадрах виден мужчина, делающий покупки в магазине, рядом с ним стоит один из подходящих по описанию детей. Затем камера наружного наблюдения показывает его с детьми на улице.Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила, в Киселевске 6 сентября пропали десятилетние девочки. Они ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки, возбуждено уголовное дело.Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.
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кемеровская область
киселевск
россия
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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения
После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей. Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками. Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера.
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происшествия, кемеровская область, киселевск, россия, убийство школьниц в кузбассе
10:22 07.09.2021 (обновлено: 11:34 07.09.2021)
 
Предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе попал на видео

Предполагаемый момент похищения девочек в Кемеровской области попал на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Появилось видео, на котором могут быть изображены пропавшие в Кемеровской области девочки с предполагаемым похитителем.
На кадрах виден мужчина, делающий покупки в магазине, рядом с ним стоит один из подходящих по описанию детей. Затем камера наружного наблюдения показывает его с детьми на улице.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила, в Киселевске 6 сентября пропали десятилетние девочки. Они ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки, возбуждено уголовное дело.
Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
07:28
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной
 
ПроисшествияКемеровская областьКиселевскРоссияУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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