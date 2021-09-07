https://ria.ru/20210907/pogoda-1748960115.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.09.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшие дожди и до плюс 13 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:15
2021-09-07T08:15
2021-09-07T08:15
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Небольшие дожди и до плюс 13 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 11 - плюс 13 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров немного выше нормы, они составят 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20210906/pogoda-1748834261.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: небольшие дожди и до плюс 13 ожидается в Москве во вторник