https://ria.ru/20210907/pogoda-1748960115.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.09.2021

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Небольшие дожди и до плюс 13 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:15

2021-09-07T08:15

2021-09-07T08:15

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Небольшие дожди и до плюс 13 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 11 - плюс 13 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров немного выше нормы, они составят 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20210906/pogoda-1748834261.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус