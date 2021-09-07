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Ивановская область
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Ивановской власти увеличат "подъемные" для молодых врачей
Ивановской власти увеличат "подъемные" для молодых врачей - РИА Новости, 07.09.2021
Ивановской власти увеличат "подъемные" для молодых врачей
В Ивановской области расширят меры поддержки молодых врачей; в частности, со ста до трехсот тысяч рублей увеличат "подъемные" для молодых специалистов, сообщил... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:15
2021-09-07T12:15
ивановская область
общество
станислав воскресенский
врачи
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ИВАНОВО, 7 сен – РИА Новости. В Ивановской области расширят меры поддержки молодых врачей; в частности, со ста до трехсот тысяч рублей увеличат "подъемные" для молодых специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."В пакет действующих региональных программ предложено включить увеличение "подъемных" для молодых специалистов, трудоустроившихся в учреждения здравоохранения региона после окончания вуза, в три раза до 300 тысяч рублей. Также в Ивановской области появится новая мера для поддержки фельдшеров скорой помощи", – сказал собеседник агентства.Кроме того, сумма для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту для врачей до 40 лет с высшим медицинским образованием, работающих в учреждениях здравоохранения региона по дефицитным специальностям, которая сейчас в регионе составляет 225 тысяч рублей, предложено увеличить до 400 тысяч рублей.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский одобрил предложения по поддержке медиков в рамках региональных мер. "Понятно, что у нас тяжелая ситуация с бюджетом, исторически так сложилось в Ивановской области. Но тем не менее проблема с врачами острая, и ее надо решать", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.По региональным программам за два последних года поддержку получили 100 медицинских работников. До конца 2021 года "подъемные" и выплаты на первый взнос по ипотеке в Ивановской области получат по 30 специалистов-медиков. В рамках федеральной программы "Земский доктор" с 2012 по 2020 годы в Ивановской области поддержку получили 143 врача; по программе "Земский фельдшер" с 2019 года единовременную компенсационную выплату смогли получить 30 медицинских работников. В 2021 году участниками кадровых программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" нацпроекта "Здравоохранение" стали 46 медиков из Ивановской области.
https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html
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общество, станислав воскресенский, врачи
12:15 07.09.2021
 

Ивановской власти увеличат "подъемные" для молодых врачей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИВАНОВО, 7 сен – РИА Новости. В Ивановской области расширят меры поддержки молодых врачей; в частности, со ста до трехсот тысяч рублей увеличат "подъемные" для молодых специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"В пакет действующих региональных программ предложено включить увеличение "подъемных" для молодых специалистов, трудоустроившихся в учреждения здравоохранения региона после окончания вуза, в три раза до 300 тысяч рублей. Также в Ивановской области появится новая мера для поддержки фельдшеров скорой помощи", – сказал собеседник агентства.
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Кроме того, сумма для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту для врачей до 40 лет с высшим медицинским образованием, работающих в учреждениях здравоохранения региона по дефицитным специальностям, которая сейчас в регионе составляет 225 тысяч рублей, предложено увеличить до 400 тысяч рублей.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский одобрил предложения по поддержке медиков в рамках региональных мер. "Понятно, что у нас тяжелая ситуация с бюджетом, исторически так сложилось в Ивановской области. Но тем не менее проблема с врачами острая, и ее надо решать", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.
По региональным программам за два последних года поддержку получили 100 медицинских работников. До конца 2021 года "подъемные" и выплаты на первый взнос по ипотеке в Ивановской области получат по 30 специалистов-медиков. В рамках федеральной программы "Земский доктор" с 2012 по 2020 годы в Ивановской области поддержку получили 143 врача; по программе "Земский фельдшер" с 2019 года единовременную компенсационную выплату смогли получить 30 медицинских работников. В 2021 году участниками кадровых программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" нацпроекта "Здравоохранение" стали 46 медиков из Ивановской области.
 
Ивановская областьОбществоСтанислав Воскресенскийврачи
 
 
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