https://ria.ru/20210907/podderzhka-1748993694.html

Ивановской власти увеличат "подъемные" для молодых врачей

Ивановской власти увеличат "подъемные" для молодых врачей - РИА Новости, 07.09.2021

Ивановской власти увеличат "подъемные" для молодых врачей

В Ивановской области расширят меры поддержки молодых врачей; в частности, со ста до трехсот тысяч рублей увеличат "подъемные" для молодых специалистов, сообщил... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:15

2021-09-07T12:15

2021-09-07T12:15

ивановская область

общество

станислав воскресенский

врачи

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ИВАНОВО, 7 сен – РИА Новости. В Ивановской области расширят меры поддержки молодых врачей; в частности, со ста до трехсот тысяч рублей увеличат "подъемные" для молодых специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."В пакет действующих региональных программ предложено включить увеличение "подъемных" для молодых специалистов, трудоустроившихся в учреждения здравоохранения региона после окончания вуза, в три раза до 300 тысяч рублей. Также в Ивановской области появится новая мера для поддержки фельдшеров скорой помощи", – сказал собеседник агентства.Кроме того, сумма для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту для врачей до 40 лет с высшим медицинским образованием, работающих в учреждениях здравоохранения региона по дефицитным специальностям, которая сейчас в регионе составляет 225 тысяч рублей, предложено увеличить до 400 тысяч рублей.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский одобрил предложения по поддержке медиков в рамках региональных мер. "Понятно, что у нас тяжелая ситуация с бюджетом, исторически так сложилось в Ивановской области. Но тем не менее проблема с врачами острая, и ее надо решать", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.По региональным программам за два последних года поддержку получили 100 медицинских работников. До конца 2021 года "подъемные" и выплаты на первый взнос по ипотеке в Ивановской области получат по 30 специалистов-медиков. В рамках федеральной программы "Земский доктор" с 2012 по 2020 годы в Ивановской области поддержку получили 143 врача; по программе "Земский фельдшер" с 2019 года единовременную компенсационную выплату смогли получить 30 медицинских работников. В 2021 году участниками кадровых программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" нацпроекта "Здравоохранение" стали 46 медиков из Ивановской области.

https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html

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общество, станислав воскресенский, врачи