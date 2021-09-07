https://ria.ru/20210907/pensionerka-1748967912.html

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки - РИА Новости, 07.09.2021

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

Подозреваемый в изнасиловании и избиении пожилой женщины, из-за чего она скончалась в больнице, задержан в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:52

2021-09-07T09:52

2021-09-07T09:52

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании и избиении пожилой женщины, из-за чего она скончалась в больнице, задержан в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Шестого сентября на проспекте Косыгина правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Он подозревается, что в октябре 2017 года изнасиловал и избил 67-летнюю женщину", - сказал собеседник агентства.По его словам, женщину нашли на 3 Рабфаковском переулке прохожие, после чего госпитализировали. Пострадавшая скончалась от травм в больнице.

https://ria.ru/20210903/zaderzhanie-1748612273.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург