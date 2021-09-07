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"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной
"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной - РИА Новости, 07.09.2021
"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной
Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью.
2021-09-07T17:16
2021-09-07T17:16
2021-09-07T17:17
общество
видео
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Такая частота совпадений – один случай на три миллиарда, заявил травматолог-ортопед Детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины Николай Румянцев. По словам врачей, здоровью новорожденной ничего не угрожает.
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"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной
Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью. Такая частота совпадений – один случай на три миллиарда, заявил травматолог-ортопед Детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины Николай Румянцев. По словам врачей, здоровью новорожденной ничего не угрожает.
2021-09-07T17:16
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PT1M04S
РИА Новости
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общество, видео, видео
"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной
Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью.
2021-09-07T17:16
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PT1M04S
17:16 07.09.2021 (обновлено: 17:17 07.09.2021)
"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной
Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова.
Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью.