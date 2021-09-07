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"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной

"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной - РИА Новости, 07.09.2021

"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной

Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью.

2021-09-07T17:16

2021-09-07T17:16

2021-09-07T17:17

общество

видео

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Такая частота совпадений – один случай на три миллиарда, заявил травматолог-ортопед Детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины Николай Румянцев. По словам врачей, здоровью новорожденной ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью. Такая частота совпадений – один случай на три миллиарда, заявил травматолог-ортопед Детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины Николай Румянцев. По словам врачей, здоровью новорожденной ничего не угрожает. 2021-09-07T17:16 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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