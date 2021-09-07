https://ria.ru/20210907/obuchenie-1748994511.html

Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, как его дочери дается учеба

Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, как его дочери дается учеба - РИА Новости, 07.09.2021

Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, как его дочери дается учеба

Родители девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой планируют обращаться в учебную часть с вопросами о требовании к РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:19

2021-09-07T12:19

2021-09-07T12:34

общество

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Родители девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой планируют обращаться в учебную часть с вопросами о требовании к аттестации и возможности ускоренного обучения, так как Алиса может обучаться быстрее, сообщил РИА Новости отец девочки Евгений Тепляков."Мы пока учимся, идем вперед, потом будем обращаться в учебную часть с вопросами о требовании к аттестациям, возможности ускоренного обучения и закрытия программы. Объективно Алиса может идти в разы быстрее, студенты очень разные по уровню", - сообщил Тепляков.По его словам, девочка легко осваивает учебные материалы."Алиса учится. Она практически закончила читать "13 диалогов о психологии" Елены Соколовой, это такая 600-страничная книга мелким шрифтом, а в лекции по матанализу она неоднократно говорила, что ей легко, так как она все уже знает", - отметил Тепляков.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что добавленный в чаты студентов факультета отец девочки хамил однокурсницам дочери. В свою очередь в пресс-службе факультета сообщали РИА Новости, что жалоб на Евгения со стороны однокурсников не поступало, и факультет не может регулировать общение в чатах."К нам сообщения о нарушении учебного процесса не поступали. Родители Алисы ни с кем не конфликтуют и законов не нарушают, как и сама Алиса, она учится", - сообщил Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.

https://ria.ru/20210819/brat-1746308859.html

https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html

https://ria.ru/20210902/shkola-1748429531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова