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В Москве завершили благоустройство участка Черноморского бульвара
В Москве завершили благоустройство участка Черноморского бульвара - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве завершили благоустройство участка Черноморского бульвара
Благоустройство участка Черноморского бульвара завершили в районе Зюзино на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:37
2021-09-07T16:37
2021-09-07T16:37
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Благоустройство участка Черноморского бульвара завершили в районе Зюзино на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили благоустройство участка Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара в районе Зюзино ЮЗАО. Украшением обновленной территории стал светодинамический фонтанный комплекс в виде парусной лодки. Он состоит из двух видов фонтанов – классического и "сухого". Вечером особую атмосферу создает художественная подсветка", - говорится в сообщении.Кроме того, на бульваре обустроили детскую и спортивную площадки, создали площадку для тихого отдыха, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, дополнительно высадили кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны и установили новые опоры освещения.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
В Москве завершили благоустройство участка Черноморского бульвара
Благоустройство участка Черноморского бульвара завершили на юго-западе Москвы
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Благоустройство участка Черноморского бульвара завершили в районе Зюзино на юго-западе Москвы
, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили благоустройство участка Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара в районе Зюзино ЮЗАО. Украшением обновленной территории стал светодинамический фонтанный комплекс в виде парусной лодки. Он состоит из двух видов фонтанов – классического и "сухого". Вечером особую атмосферу создает художественная подсветка", - говорится в сообщении.
Кроме того, на бульваре обустроили детскую и спортивную площадки, создали площадку для тихого отдыха, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, дополнительно высадили кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны и установили новые опоры освещения.