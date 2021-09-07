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В Москве завершили благоустройство участка Черноморского бульвара

В Москве завершили благоустройство участка Черноморского бульвара - РИА Новости, 07.09.2021

В Москве завершили благоустройство участка Черноморского бульвара

Благоустройство участка Черноморского бульвара завершили в районе Зюзино на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:37

2021-09-07T16:37

2021-09-07T16:37

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Благоустройство участка Черноморского бульвара завершили в районе Зюзино на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили благоустройство участка Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара в районе Зюзино ЮЗАО. Украшением обновленной территории стал светодинамический фонтанный комплекс в виде парусной лодки. Он состоит из двух видов фонтанов – классического и "сухого". Вечером особую атмосферу создает художественная подсветка", - говорится в сообщении.Кроме того, на бульваре обустроили детскую и спортивную площадки, создали площадку для тихого отдыха, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, дополнительно высадили кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны и установили новые опоры освещения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы