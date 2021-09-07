https://ria.ru/20210907/meropriyatiya-1750618098.html

Мосприрода проведет 25 мероприятий в честь дня города

Мосприрода проведет 25 мероприятий в честь дня города - РИА Новости, 17.09.2021

Мосприрода проведет 25 мероприятий в честь дня города

Мосприрода проведет 25 мероприятий в честь дня города, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-07T11:40

2021-09-07T11:40

2021-09-17T21:19

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москва

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городское хозяйство москвы

мосприрода

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосприрода проведет 25 мероприятий в честь дня города, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."11 и 12 сентября в экоцентрах и на природных территориях Мосприроды департамента природопользования и охраны окружающей среды состоится около 25 бесплатных мероприятий, посвященных 874-летию Москвы и её уникальной природе. На выходных жителей ждут бесплатные праздничные программы, экскурсии, квесты, викторины, мастер-классы, игры, конкурсы и другие экологические занятия", - говорится в сообщении.Уточняется, что в субботу москвичи, в частности, смогут нарисовать интересные виды Москвы на празднике в ПИП "Кузьминки-Люблино", попасть на историческую экскурсию "В усадьбе Старое Гиреево" от экоцентра "Конный двор", принять участие в спортивном мероприятии от ПЗ "Долина реки Сетунь". А также 11 и 12 сентября побывать на экскурсии в экоцентре "Царская пасека" и поиграть в экологические игры, пройти викторины на основе интерактивных экспонатов в экоцентре "Воробьёвы горы". А 12 сентября москвичей ожидает тематическое занятие в экоцентрах "Битцевский лес" и "Конный двор" к Всемирному дню журавля, пройти квест "Москва, привет!" в экоцентре "Битцевский лес" и посмотреть фильмы об истории Москвы в "Экошколе Кусково"."В экскурсионных группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности. Участие в мероприятиях бесплатное, строго по записи", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210802/moskva-1743912787.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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