11:40 07.09.2021 (обновлено: 21:19 17.09.2021)
Мосприрода проведет 25 мероприятий в честь дня города
© РИА Новости / Григорий СысоевАлександр Кузьмин - государственный испектор по охране ООПТ ГПБУ "Мосприрода"
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосприрода проведет 25 мероприятий в честь дня города, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"11 и 12 сентября в экоцентрах и на природных территориях Мосприроды департамента природопользования и охраны окружающей среды состоится около 25 бесплатных мероприятий, посвященных 874-летию Москвы и её уникальной природе. На выходных жителей ждут бесплатные праздничные программы, экскурсии, квесты, викторины, мастер-классы, игры, конкурсы и другие экологические занятия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в субботу москвичи, в частности, смогут нарисовать интересные виды Москвы на празднике в ПИП "Кузьминки-Люблино", попасть на историческую экскурсию "В усадьбе Старое Гиреево" от экоцентра "Конный двор", принять участие в спортивном мероприятии от ПЗ "Долина реки Сетунь". А также 11 и 12 сентября побывать на экскурсии в экоцентре "Царская пасека" и поиграть в экологические игры, пройти викторины на основе интерактивных экспонатов в экоцентре "Воробьёвы горы". А 12 сентября москвичей ожидает тематическое занятие в экоцентрах "Битцевский лес" и "Конный двор" к Всемирному дню журавля, пройти квест "Москва, привет!" в экоцентре "Битцевский лес" и посмотреть фильмы об истории Москвы в "Экошколе Кусково".
"В экскурсионных группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности. Участие в мероприятиях бесплатное, строго по записи", - дополняется в сообщении.
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