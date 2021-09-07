https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749015027.html
Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
Врачи должны уметь оказывать помощь при COVID-19, независимо от их специальности, сообщил журналистам во вторник главврач московской больницы №40 в Коммунарке... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:47
2021-09-07T13:47
2021-09-07T13:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Врачи должны уметь оказывать помощь при COVID-19, независимо от их специальности, сообщил журналистам во вторник главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Совершенно очевидно стало, …что, независимо от специальности в них (врачей) должны быть погружены базовые знания по оказанию неотложной помощи, в том числе и наиболее тяжелым пациентам, пациентам в критическом состоянии", - сказал Проценко во вторник журналистам в Екатеринбурге.По его словам, такую необходимость показала пандемия. "В красной зоне, в инфекционных госпиталях оказались хирурги, акушеры-гинекологи, травматологи, а не только инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи", - отметил Проценко.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740329961.html
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
Проценко: врачи должны уметь оказывать помощь при COVID-19, независимо от их специальности