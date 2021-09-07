https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748959061.html

В ФМБА рассказали о препарате от коронавируса "МИР-19"

В ФМБА рассказали о препарате от коронавируса "МИР-19" - РИА Новости, 07.09.2021

В ФМБА рассказали о препарате от коронавируса "МИР-19"

Препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты ФМБА, возможно, будет подходить для ранней постконтактной профилактики, заявила в интервью... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:53

2021-09-07T07:53

2021-09-07T13:38

распространение коронавируса

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты ФМБА, возможно, будет подходить для ранней постконтактной профилактики, заявила в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко."Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики",- сказала Крючко.При этом она отметила, что для ответа на этот вопрос, нужно провести дополнительное клиническое исследование."МИР-19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>

https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745349811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии