https://ria.ru/20210907/konferentsiya-1748979567.html

В нефтяной конференции в Петербурге примут участие более 100 делегатов

В нефтяной конференции в Петербурге примут участие более 100 делегатов - РИА Новости, 07.09.2021

В нефтяной конференции в Петербурге примут участие более 100 делегатов

НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И НЕФТЕБАЗЫ: эксплуатация, модернизация, развитие" - специализированное и статусное мероприятие отрасли, которое на протяжении последних 15... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:13

2021-09-07T11:13

2021-09-07T11:13

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 сен – Vostock Capital. Шестнадцатая техническая Конференция "НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И НЕФТЕБАЗЫ: эксплуатация, модернизация, развитие" - специализированное и статусное мероприятие отрасли, которое на протяжении последних 15 лет ежегодно собирает более 200 делегатов, включая коммерческих и технических руководителей нефтебаз и нефтяных терминалов, России, Прибалтики, Казахстана, а также руководителей соответствующих подразделений нефтегазовых компаний.Более 100 делегатов уже подтвердили своё участие в 16-й ежегодной международной конференции "Нефтяные Терминалы и Нефтебазы 2021" (24-16 ноября, Санкт-Петербург), где будут представлены более 40 проектов по строительству и модернизации перерабатывающих комплексов и портов, мощностей по хранению и переработке, трубопроводных и железнодорожных транспортных систем.Подготовлен бесплатный отчёт о крупнейших инвестиционных проектах в области хранения, транспортировки и переработки нефти.Получите полный отчёт со списком инвестиционных проектовДанный отчёт был составлен в рамках подготовки к 16-й технической Конференции "Нефтяные терминалы и нефтебазы: эксплуатация, модернизация, развитие", во время которого будут обсуждаться эти и другие проекты отрасли.Официальный сайт мероприятия.Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы