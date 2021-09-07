https://ria.ru/20210907/kompleks-1749030066.html
Крупный птицеводческий комплекс открыли в Тюменской области
Крупный птицеводческий комплекс открыли в Тюменской области - РИА Новости, 07.09.2021
Крупный птицеводческий комплекс открыли в Тюменской области
Комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн мяса в год и стоимостью 9 миллиардов рублей открылся в Тюменской области,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:58
2021-09-07T14:58
2021-09-07T14:58
тюменская область
юргинский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 сен – РИА Новости. Комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн мяса в год и стоимостью 9 миллиардов рублей открылся в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора области.Проект реализует ООО "Руском". С начала строительства комплекса созданы более тысячи новых рабочих мест. Производство включает в себя: комбикормовый завод, элеваторный комплекс, площадку племенного репродуктора (с. Бушуево Юргинский район), площадку в Голышмановском городском округе."Мы даем старт крупному инвестиционному проекту. Мне приятно, что он реализуется в сфере АПК. В этом проекте задействованыдва муниципалитета: Юргинский район и Голышмановский городской округ", – сказал губернатор области Александр Моор, комментируя открытие комплекса.По данным на начало августа этого год, поголовье в комплексе Голышманово составило около 2 миллионов бройлеров.
https://ria.ru/20210907/podderzhka-1748971648.html
юргинский район
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юргинский район, александр моор