https://ria.ru/20210907/kemerovo-1749031902.html
СК проверит обстановку в семьях погибших девочек в Кемерово
СК проверит обстановку в семьях погибших девочек в Кемерово - РИА Новости, 07.09.2021
СК проверит обстановку в семьях погибших девочек в Кемерово
Следствие по делу об убийстве в Киселевске двух 10-летних девочек проверит обстановку в их семьях, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:07
2021-09-07T15:07
2021-09-07T18:05
происшествия
кемеровская область
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следствие по делу об убийстве в Киселевске двух 10-летних девочек проверит обстановку в их семьях, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан."Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, мотива совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие также проверит обстановку в семье погибших девочек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210816/delo-1746008255.html
кемеровская область
киселевск
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Работа следователей на месте обнаружения тел школьниц в Кузбассе
СК показал кадры с задержанным кузбассцем, подозреваемым в убийстве двух школьниц, а также видео с места обнаружения тел девочек.
2021-09-07T15:07
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PT0M59S
РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
15:07 07.09.2021 (обновлено: 18:05 07.09.2021)
СК проверит обстановку в семьях погибших девочек в Кемерово
Следствие по делу об убийстве в Кузбассе 10-летних девочек проверит обстановку в их семьях