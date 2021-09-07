https://ria.ru/20210907/iznasilovanie-1749039362.html

В Подмосковье девушка обвинила таксиста в изнасиловании

В Подмосковье девушка обвинила таксиста в изнасиловании - РИА Новости, 07.09.2021

В Подмосковье девушка обвинила таксиста в изнасиловании

Полиция проверяет историю девушки, которая заявила, что таксист изнасиловал ее, потом помог одеться и довез до Москвы; возбуждено дело, подозреваемый задержан,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:49

2021-09-07T15:49

2021-09-07T16:00

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полиция проверяет историю девушки, которая заявила, что таксист изнасиловал ее, потом помог одеться и довез до Москвы; возбуждено дело, подозреваемый задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 20-летняя девушка рассказала, что 4 сентября она ехала на "Яндекс. Такси" из Долгопрудного в Москву, на бульвар Генерала Карбышева. Она заявила, что была пьяна, таксист этим воспользовался и изнасиловал ее."После произошедшего злоумышленник помог девушке одеться и довез до нужного ей места", - сказал собеседник агентства.Впоследствии был задержан подозреваемый - гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1989 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), санкция - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

https://ria.ru/20210316/iznasilovanie-1601536045.html

https://ria.ru/20210903/zaderzhanie-1748612273.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия