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В Подмосковье девушка обвинила таксиста в изнасиловании
В Подмосковье девушка обвинила таксиста в изнасиловании - РИА Новости, 07.09.2021
В Подмосковье девушка обвинила таксиста в изнасиловании
Полиция проверяет историю девушки, которая заявила, что таксист изнасиловал ее, потом помог одеться и довез до Москвы; возбуждено дело, подозреваемый задержан,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:49
2021-09-07T16:00
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полиция проверяет историю девушки, которая заявила, что таксист изнасиловал ее, потом помог одеться и довез до Москвы; возбуждено дело, подозреваемый задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 20-летняя девушка рассказала, что 4 сентября она ехала на "Яндекс. Такси" из Долгопрудного в Москву, на бульвар Генерала Карбышева. Она заявила, что была пьяна, таксист этим воспользовался и изнасиловал ее."После произошедшего злоумышленник помог девушке одеться и довез до нужного ей места", - сказал собеседник агентства.Впоследствии был задержан подозреваемый - гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1989 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), санкция - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
https://ria.ru/20210316/iznasilovanie-1601536045.html
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долгопрудный
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
15:49 07.09.2021 (обновлено: 16:00 07.09.2021)
 
В Подмосковье девушка обвинила таксиста в изнасиловании

Полиция проверяет заявление девушки об изнасиловании таксистом по пути в Москву

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полиция проверяет историю девушки, которая заявила, что таксист изнасиловал ее, потом помог одеться и довез до Москвы; возбуждено дело, подозреваемый задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, 20-летняя девушка рассказала, что 4 сентября она ехала на "Яндекс. Такси" из Долгопрудного в Москву, на бульвар Генерала Карбышева. Она заявила, что была пьяна, таксист этим воспользовался и изнасиловал ее.
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"После произошедшего злоумышленник помог девушке одеться и довез до нужного ей места", - сказал собеседник агентства.
Впоследствии был задержан подозреваемый - гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1989 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), санкция - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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