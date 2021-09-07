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https://ria.ru/20210907/golosovanie-1748993413.html
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 1,9 миллиона россиян
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 1,9 миллиона россиян - РИА Новости, 07.09.2021
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 1,9 миллиона россиян
На участие в дистанционном электронном голосовании подано почти 1,9 миллиона заявлений, это свидетельствует о востребованности системы и доверии к ней, заявил... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:13
2021-09-07T12:13
политика
цик рф
выборы в государственную думу
николай булаев
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании подано почти 1,9 миллиона заявлений, это свидетельствует о востребованности системы и доверии к ней, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, подчеркнув, что второе тестирование системы пройдет в боевом режиме с участием избирателей, подавших заявки.Все подавшие заявления могут принять участие во втором публичном тестировании дистанционного электронного голосования. Тренировка пройдет с 14.00 по московскому времени 7 сентября и до 16.00 9 сентября на портале vybory.gov.ru.Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пояснил, что в тестировании будут участвовать обе платформы: Московская и федеральная.В зоне действия дистанционного электронного голосования проживают 16 миллионов избирателей, 10 миллионов из которых имеют подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и могут принимать участие в дистанционном электронном голосовании, напомнил он.Он добавил, что технологией голосования по месту нахождения "мобильный избиратель" хотят воспользоваться около 1,5 миллиона россиян."Цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, демонстрируют, что дистанционное электронное голосование востребовано у людей, и даже в большем объеме, чем мы ожидали, это говорит о том, есть доверие к системе, и что у системы дистанционного электронного голосования есть перспективы" , - подчеркнул Булаев.Он отметил, что по итогам применения федеральной системы дистанционного электронного голосования в этом году Ростелеком представит ЦИК результаты НИОКР, по которым будут определены основные направления развития системы.По словам Булаева, тестирование системы пройдет "в боевом формате", граждане получат электронные бюллетени по 634 кампаниям разного уровня. У избирателей, добавил он, есть запрос на то, чтобы проверить, как работает система, как подводят итоги, как за ней можно наблюдать.Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась со 2 августа и продлится до полуночи 13 сентября. Подать заявление можно на портале Госуслуг или Mos.ru, а также в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 8 до 13 сентября сделать это можно будет также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия
12:13 07.09.2021
 
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 1,9 миллиона россиян

Замглавы ЦИК Булаев: на участие в онлайн-голосовании подано около 1,9 миллиона заявок

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе
Баннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании подано почти 1,9 миллиона заявлений, это свидетельствует о востребованности системы и доверии к ней, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, подчеркнув, что второе тестирование системы пройдет в боевом режиме с участием избирателей, подавших заявки.
Все подавшие заявления могут принять участие во втором публичном тестировании дистанционного электронного голосования. Тренировка пройдет с 14.00 по московскому времени 7 сентября и до 16.00 9 сентября на портале vybory.gov.ru.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пояснил, что в тестировании будут участвовать обе платформы: Московская и федеральная.
В зоне действия дистанционного электронного голосования проживают 16 миллионов избирателей, 10 миллионов из которых имеют подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и могут принимать участие в дистанционном электронном голосовании, напомнил он.
"На сегодняшнее утро у нас записались на участие в дистанционном электронном голосовании 1 миллион 893 тысячи человек. Понимаем, что будет не менее двух миллионов за оставшиеся дни. Это огромная цифра от тех избирателей, которые могли бы так проголосовать", - подчеркнул Булаев на открытии тренировки по дистанционному электронному голосованию.
Он добавил, что технологией голосования по месту нахождения "мобильный избиратель" хотят воспользоваться около 1,5 миллиона россиян.
"Цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, демонстрируют, что дистанционное электронное голосование востребовано у людей, и даже в большем объеме, чем мы ожидали, это говорит о том, есть доверие к системе, и что у системы дистанционного электронного голосования есть перспективы" , - подчеркнул Булаев.
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Он отметил, что по итогам применения федеральной системы дистанционного электронного голосования в этом году Ростелеком представит ЦИК результаты НИОКР, по которым будут определены основные направления развития системы.
По словам Булаева, тестирование системы пройдет "в боевом формате", граждане получат электронные бюллетени по 634 кампаниям разного уровня. У избирателей, добавил он, есть запрос на то, чтобы проверить, как работает система, как подводят итоги, как за ней можно наблюдать.
Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась со 2 августа и продлится до полуночи 13 сентября. Подать заявление можно на портале Госуслуг или Mos.ru, а также в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 8 до 13 сентября сделать это можно будет также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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