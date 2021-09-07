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Тверская область
https://ria.ru/20210907/gazifikatsiya-1749065230.html
Руденя: в программу газификации Верхневолжья включены новые объекты
Руденя: в программу газификации Верхневолжья включены новые объекты - РИА Новости, 07.09.2021
Руденя: в программу газификации Верхневолжья включены новые объекты
В программу газификации Тверской области включено создание трехновых объектов, которые позволят газифицировать Лесной район и Удомельский городской округ ,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:05
2021-09-07T18:05
тверская область
тверская область
лесной район
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. В программу газификации Тверской области включено создание трехновых объектов, которые позволят газифицировать Лесной район и Удомельский городской округ , сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства, заявил, что до конца 2025 года планируется газифицировать все муниципальные образования Тверской области, построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров газовых сетей, перевести на газ свыше 48 тысяч домовладений и порядка 120 котельных и промышленных предприятий.Руденя обратил также особое внимание – в Верхневолжье в полном объеме должно быть исполнено поручение главы государства о бесплатном подведении газа к домовладениям. В 2021-2022 годах это более 5 тысяч домохозяйств во всех газифицированных населенных пунктах.В этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицированы 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.
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тверская область, лесной район, игорь руденя
18:05 07.09.2021
 

Руденя: в программу газификации Верхневолжья включены новые объекты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. В программу газификации Тверской области включено создание трехновых объектов, которые позволят газифицировать Лесной район и Удомельский городской округ , сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства, заявил, что до конца 2025 года планируется газифицировать все муниципальные образования Тверской области, построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров газовых сетей, перевести на газ свыше 48 тысяч домовладений и порядка 120 котельных и промышленных предприятий.
Руденя обратил также особое внимание – в Верхневолжье в полном объеме должно быть исполнено поручение главы государства о бесплатном подведении газа к домовладениям. В 2021-2022 годах это более 5 тысяч домохозяйств во всех газифицированных населенных пунктах.
В этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицированы 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 16:32Тверская область
Руденя поручил включить допобъекты в программу газификации Верхневолжья
 
Тверская областьТверская областьЛесной районИгорь Руденя
 
 
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