https://ria.ru/20210907/festival-1748976227.html

В Китае стартовал фестиваль российского военного кино

В Китае стартовал фестиваль российского военного кино - РИА Новости, 07.09.2021

В Китае стартовал фестиваль российского военного кино

В Китае в понгедельник стартовал фестиваль российского военного кино, приуроченный к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. Китайской аудитории покажут... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:55

2021-09-07T10:55

2021-09-07T10:55

россия-китай: главное

китай

андрей денисов

ольга любимова

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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае в понгедельник стартовал фестиваль российского военного кино, приуроченный к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. Китайской аудитории покажут шесть современных российских лент: "Зоя", "Т-34", "Рубеж", "Матч", "Высота 89" и "Подольские курсанты".Фестиваль пройдет в двух городах: с 6 по 10 сентября – в Пекине, с 8 по 12 - в Чанша."Память народов о войне, Победе, стремлении людей жить под мирным небом должна бережно сохраняться и передаваться из поколения в поколение. И фильмы, представленные на фестивале, рассказывают именно такие сюжеты о мужестве героев прошлого, кто отстоял свободу и независимость Родины", - отметила в обращении к участникам киносмотра министр культуры России Ольга Любимова."Славные традиции нашего военного кино продолжает современный российский кинематограф, лучшие образцы которого представлены на нынешнем фестивале. Мы рады, что наши фильмы вызывают интерес в Китае. Надеемся, что показанные картины найдут отклик в сердцах китайских друзей, для которых тема войны за свободу своей страны также близка", - подчеркнул, в свою очередь, посол России в КНР Андрей Денисов.

https://ria.ru/20210902/kadry-1748373175.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, андрей денисов, ольга любимова