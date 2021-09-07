Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210907/festival-1748976227.html
В Китае стартовал фестиваль российского военного кино
В Китае стартовал фестиваль российского военного кино - РИА Новости, 07.09.2021
В Китае стартовал фестиваль российского военного кино
В Китае в понгедельник стартовал фестиваль российского военного кино, приуроченный к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. Китайской аудитории покажут... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:55
2021-09-07T10:55
россия-китай: главное
китай
андрей денисов
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154854/62/1548546245_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_3bb834d3cbb88a436cb5a8dbe19579b1.jpg
МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае в понгедельник стартовал фестиваль российского военного кино, приуроченный к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. Китайской аудитории покажут шесть современных российских лент: "Зоя", "Т-34", "Рубеж", "Матч", "Высота 89" и "Подольские курсанты".Фестиваль пройдет в двух городах: с 6 по 10 сентября – в Пекине, с 8 по 12 - в Чанша."Память народов о войне, Победе, стремлении людей жить под мирным небом должна бережно сохраняться и передаваться из поколения в поколение. И фильмы, представленные на фестивале, рассказывают именно такие сюжеты о мужестве героев прошлого, кто отстоял свободу и независимость Родины", - отметила в обращении к участникам киносмотра министр культуры России Ольга Любимова."Славные традиции нашего военного кино продолжает современный российский кинематограф, лучшие образцы которого представлены на нынешнем фестивале. Мы рады, что наши фильмы вызывают интерес в Китае. Надеемся, что показанные картины найдут отклик в сердцах китайских друзей, для которых тема войны за свободу своей страны также близка", - подчеркнул, в свою очередь, посол России в КНР Андрей Денисов.
https://ria.ru/20210902/kadry-1748373175.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154854/62/1548546245_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_7a73487243410a348995cc561f23fd81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, андрей денисов, ольга любимова
10:55 07.09.2021
 

В Китае стартовал фестиваль российского военного кино

© АМЕДИА (2018)Кадр из фильма "Т-34"
Кадр из фильма Т-34
© АМЕДИА (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае в понгедельник стартовал фестиваль российского военного кино, приуроченный к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. Китайской аудитории покажут шесть современных российских лент: "Зоя", "Т-34", "Рубеж", "Матч", "Высота 89" и "Подольские курсанты".
Фестиваль пройдет в двух городах: с 6 по 10 сентября – в Пекине, с 8 по 12 - в Чанша.
Офисный работник рядом с Международным финансовым центром в Гонконге - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 15:44Россия-Китай: Главное
СМИ: китайским девелоперам грозит кадровый голод из-за исхода специалистов
"Память народов о войне, Победе, стремлении людей жить под мирным небом должна бережно сохраняться и передаваться из поколения в поколение. И фильмы, представленные на фестивале, рассказывают именно такие сюжеты о мужестве героев прошлого, кто отстоял свободу и независимость Родины", - отметила в обращении к участникам киносмотра министр культуры России Ольга Любимова.
"Славные традиции нашего военного кино продолжает современный российский кинематограф, лучшие образцы которого представлены на нынешнем фестивале. Мы рады, что наши фильмы вызывают интерес в Китае. Надеемся, что показанные картины найдут отклик в сердцах китайских друзей, для которых тема войны за свободу своей страны также близка", - подчеркнул, в свою очередь, посол России в КНР Андрей Денисов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайАндрей ДенисовОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
13:24Россия заняла седьмое место по численности евреев
Лента новостейМолния