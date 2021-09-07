https://ria.ru/20210907/detsad-1749023318.html

В Подмосковье проверят данные о связанном скотчем ребенке в детсаду

В Подмосковье проверят данные о связанном скотчем ребенке в детсаду - РИА Новости, 07.09.2021

В Подмосковье проверят данные о связанном скотчем ребенке в детсаду

Следователи начали проверку информации СМИ о воспитателе детского сада в подмосковных Горках-10, которая якобы связала пятилетнего мальчика скотчем во время... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:26

2021-09-07T14:26

2021-09-07T14:26

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Следователи начали проверку информации СМИ о воспитателе детского сада в подмосковных Горках-10, которая якобы связала пятилетнего мальчика скотчем во время тихого часа, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ."В Одинцовском городском округе организовано проведение дополнительной проверки по информации, опубликованной в СМИ, о совершении противоправных действий воспитателем детского сада в отношении ребенка", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что, по данным СМИ, воспитатель детсада в поселке Горки-10 во время тихого часа ненадолго обмотала пятилетнему мальчику руки и ноги канцелярским скотчем.В СК пояснили, что все обстоятельства, изложенные в публикации, будут тщательным образом изучены, проверены и им будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210907/detsad-1748969584.html

россия

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия