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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210907/bolnitsy-1748975557.html
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин - РИА Новости, 07.09.2021
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин
Губернатор Омской области передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:40
2021-09-07T11:14
омская область
общество
омская область
александр бурков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
здоровье - общество
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ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка медучреждений региона, отметили в пресс-службе облправительства.Центральные районные больницы Омской области получили из рук губернатора Омской области Александра Буркова ключи от 32 легковых автомобилей "Лада 4х4" и 64 санитарных "УАЗов", сообщили в пресс-службе облправительства. Также медикам передали "Ладу Ларгус". Губернатор Александр Бурков уверен, что 97 новых автомобилей помогут облегчить тяжелый труд участковых врачей и фельдшеров."По инициативе президента была принята программа модернизации первичного звена здравоохранения… В рамках этой программы в январе мы с вами получили 32 автомобиля для первичного звена. И сегодня мы распределяем по центральным районным больницам ещё 97 автомобилей - в три раза больше, чем было в начале года", - отметил на церемонии вручения глава региона.Каждый из 32 районов получил по несколько автомобилей, отметили в правительстве. По словам Александра Буркова, на машинах будут ездить участковые терапевты, фельдшеры для оказания первичной помощи населению. Также новые автомобили можно будет использовать для перевозки лекарств, доставки пациентов на обследование в больницу, госпитализации в стационар. Автопарк медучреждений пополнили и машинами высокой проходимости - специально для сельских дорог.В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области" на 2021-2025 годы в этом году в регион поставлено 129 автомобилей, отмечают в облправительстве.
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общество, омская область, александр бурков, ульяновский автомобильный завод (уаз), здоровье - общество
10:40 07.09.2021 (обновлено: 11:14 07.09.2021)
 
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин

Губернатор Александр Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин

© Фото : пресс-службы правительства Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков во время передачи медикам районных больниц ключи от новых автомобилей
Губернатор Омской области Александр Бурков во время передачи медикам районных больниц ключи от новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
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ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка медучреждений региона, отметили в пресс-службе облправительства.
Центральные районные больницы Омской области получили из рук губернатора Омской области Александра Буркова ключи от 32 легковых автомобилей "Лада 4х4" и 64 санитарных "УАЗов", сообщили в пресс-службе облправительства. Также медикам передали "Ладу Ларгус". Губернатор Александр Бурков уверен, что 97 новых автомобилей помогут облегчить тяжелый труд участковых врачей и фельдшеров.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
09:01
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"По инициативе президента была принята программа модернизации первичного звена здравоохранения… В рамках этой программы в январе мы с вами получили 32 автомобиля для первичного звена. И сегодня мы распределяем по центральным районным больницам ещё 97 автомобилей - в три раза больше, чем было в начале года", - отметил на церемонии вручения глава региона.
Каждый из 32 районов получил по несколько автомобилей, отметили в правительстве. По словам Александра Буркова, на машинах будут ездить участковые терапевты, фельдшеры для оказания первичной помощи населению. Также новые автомобили можно будет использовать для перевозки лекарств, доставки пациентов на обследование в больницу, госпитализации в стационар. Автопарк медучреждений пополнили и машинами высокой проходимости - специально для сельских дорог.
В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области" на 2021-2025 годы в этом году в регион поставлено 129 автомобилей, отмечают в облправительстве.
 
Омская областьОбществоОмская областьАлександр БурковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Здоровье - Общество
 
 
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