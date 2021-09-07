https://ria.ru/20210907/bolnitsy-1748975557.html

Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин

Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин - РИА Новости, 07.09.2021

Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин

Губернатор Омской области передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:40

2021-09-07T10:40

2021-09-07T11:14

омская область

общество

омская область

александр бурков

ульяновский автомобильный завод (уаз)

здоровье - общество

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ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка медучреждений региона, отметили в пресс-службе облправительства.Центральные районные больницы Омской области получили из рук губернатора Омской области Александра Буркова ключи от 32 легковых автомобилей "Лада 4х4" и 64 санитарных "УАЗов", сообщили в пресс-службе облправительства. Также медикам передали "Ладу Ларгус". Губернатор Александр Бурков уверен, что 97 новых автомобилей помогут облегчить тяжелый труд участковых врачей и фельдшеров."По инициативе президента была принята программа модернизации первичного звена здравоохранения… В рамках этой программы в январе мы с вами получили 32 автомобиля для первичного звена. И сегодня мы распределяем по центральным районным больницам ещё 97 автомобилей - в три раза больше, чем было в начале года", - отметил на церемонии вручения глава региона.Каждый из 32 районов получил по несколько автомобилей, отметили в правительстве. По словам Александра Буркова, на машинах будут ездить участковые терапевты, фельдшеры для оказания первичной помощи населению. Также новые автомобили можно будет использовать для перевозки лекарств, доставки пациентов на обследование в больницу, госпитализации в стационар. Автопарк медучреждений пополнили и машинами высокой проходимости - специально для сельских дорог.В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области" на 2021-2025 годы в этом году в регион поставлено 129 автомобилей, отмечают в облправительстве.

https://ria.ru/20210907/vybory-1748963253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омская область, александр бурков, ульяновский автомобильный завод (уаз), здоровье - общество