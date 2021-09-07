https://ria.ru/20210907/bolnitsy-1748975557.html
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин - РИА Новости, 07.09.2021
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин
Губернатор Омской области передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:40
2021-09-07T10:40
2021-09-07T11:14
омская область
общество
омская область
александр бурков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748981981_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_44dbe1e79bca63505f4e41a70d6cdc50.jpg
ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка медучреждений региона, отметили в пресс-службе облправительства.Центральные районные больницы Омской области получили из рук губернатора Омской области Александра Буркова ключи от 32 легковых автомобилей "Лада 4х4" и 64 санитарных "УАЗов", сообщили в пресс-службе облправительства. Также медикам передали "Ладу Ларгус". Губернатор Александр Бурков уверен, что 97 новых автомобилей помогут облегчить тяжелый труд участковых врачей и фельдшеров."По инициативе президента была принята программа модернизации первичного звена здравоохранения… В рамках этой программы в январе мы с вами получили 32 автомобиля для первичного звена. И сегодня мы распределяем по центральным районным больницам ещё 97 автомобилей - в три раза больше, чем было в начале года", - отметил на церемонии вручения глава региона.Каждый из 32 районов получил по несколько автомобилей, отметили в правительстве. По словам Александра Буркова, на машинах будут ездить участковые терапевты, фельдшеры для оказания первичной помощи населению. Также новые автомобили можно будет использовать для перевозки лекарств, доставки пациентов на обследование в больницу, госпитализации в стационар. Автопарк медучреждений пополнили и машинами высокой проходимости - специально для сельских дорог.В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области" на 2021-2025 годы в этом году в регион поставлено 129 автомобилей, отмечают в облправительстве.
https://ria.ru/20210907/vybory-1748963253.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748981981_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_e223d5874d32f431c428d194312ed7a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, александр бурков, ульяновский автомобильный завод (уаз), здоровье - общество
10:40 07.09.2021 (обновлено: 11:14 07.09.2021)
Губернатор Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин
Губернатор Александр Бурков передал районным больницам Омской области 97 машин
ОМСК, 7 сен - РИА Новости.
Губернатор Омской области
передал медикам районных больниц ключи от новых автомобилей "Нива", УАЗ
и "Лада Ларгус", это самое крупное пополнение автопарка медучреждений региона, отметили в пресс-службе облправительства.
Центральные районные больницы Омской области получили из рук губернатора Омской области Александра Буркова
ключи от 32 легковых автомобилей "Лада 4х4" и 64 санитарных "УАЗов", сообщили в пресс-службе облправительства. Также медикам передали "Ладу Ларгус". Губернатор Александр Бурков уверен, что 97 новых автомобилей помогут облегчить тяжелый труд участковых врачей и фельдшеров.
"По инициативе президента была принята программа модернизации первичного звена здравоохранения… В рамках этой программы в январе мы с вами получили 32 автомобиля для первичного звена. И сегодня мы распределяем по центральным районным больницам ещё 97 автомобилей - в три раза больше, чем было в начале года", - отметил на церемонии вручения глава региона.
Каждый из 32 районов получил по несколько автомобилей, отметили в правительстве. По словам Александра Буркова, на машинах будут ездить участковые терапевты, фельдшеры для оказания первичной помощи населению. Также новые автомобили можно будет использовать для перевозки лекарств, доставки пациентов на обследование в больницу, госпитализации в стационар. Автопарк медучреждений пополнили и машинами высокой проходимости - специально для сельских дорог.
В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области" на 2021-2025 годы в этом году в регион поставлено 129 автомобилей, отмечают в облправительстве.