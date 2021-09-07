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Волгоградская область
https://ria.ru/20210907/bocharov-1749019435.html
Волгоградский губернатор предложил привлечь РАН к спасению Дона
Волгоградский губернатор предложил привлечь РАН к спасению Дона - РИА Новости, 07.09.2021
Волгоградский губернатор предложил привлечь РАН к спасению Дона
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать Российскую академию наук площадкой для разработки проектов по оздоровлению реки Дон, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:09
2021-09-07T14:09
волгоградская область
общество
волгоградская область
российская академия наук
михаил мишустин
андрей бочаров
александр сергеев (ран)
дон
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать Российскую академию наук площадкой для разработки проектов по оздоровлению реки Дон, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала.По информации ведомства, во вторник в Волгодонске Ростовской области состоялось межрегиональное совещание по реализации плана мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Дона, в котором приняли участие представители Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей. Отмечается, что регионы донского бассейна уже приступили к инвентаризации водных объектов и очистных сооружений. Основной проблемой Дона является маловодье, что влечет за собой рост засоленности Азовского моря, засилье сине-зеленых водорослей, сокращение биологических ресурсов, обрушение берегов, ухудшение качества жизни людей, проживающих в этой местности."Вопрос спасения Дона, рек Донского бассейна — это вопрос государственный. В этой связи предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской академии наук, в том числе с привлечением специалистов, ученых низовий Волги и Дона, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей", - цитирует ведомство слова Бочарова. Отмечается, что Бочаров предложил направить главе РАН Александру Сергееву соответствующее обращение по итогам совещания.Также, по информации администрации, губернатор предложил дополнить программу по оздоровлению Дона проектом по созданию государственных лесозащитных полос для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и вынести его на рассмотрение рабочей группы, созданной при правительстве России, которая занимается вопросом Дона. По данным ведомства, участники поддержали Бочарова.Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщал о том, что падение уровня Цимлянского водохранилища из-за дефицита осадков грозит нарушением водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года. Ожидается, что до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, дефицит осадков – 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму, местами до двух градусов и выше.По данным ученых, на сегодняшний день Цимлянское водохранилище наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на два метра выше мертвого объема и на три метра ниже нормального подпорного уровня. Мертвый объем водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока.
https://ria.ru/20210906/didzheya-1748834691.html
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общество, волгоградская область, российская академия наук, михаил мишустин, андрей бочаров, александр сергеев (ран), дон, россия
14:09 07.09.2021
 
Волгоградский губернатор предложил привлечь РАН к спасению Дона

Волгоградский губернатор Бочаров предложил привлечь РАН к спасению Дона

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать Российскую академию наук площадкой для разработки проектов по оздоровлению реки Дон, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала.
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По информации ведомства, во вторник в Волгодонске Ростовской области состоялось межрегиональное совещание по реализации плана мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Дона, в котором приняли участие представители Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей. Отмечается, что регионы донского бассейна уже приступили к инвентаризации водных объектов и очистных сооружений. Основной проблемой Дона является маловодье, что влечет за собой рост засоленности Азовского моря, засилье сине-зеленых водорослей, сокращение биологических ресурсов, обрушение берегов, ухудшение качества жизни людей, проживающих в этой местности.
"Вопрос спасения Дона, рек Донского бассейна — это вопрос государственный. В этой связи предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской академии наук, в том числе с привлечением специалистов, ученых низовий Волги и Дона, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей", - цитирует ведомство слова Бочарова. Отмечается, что Бочаров предложил направить главе РАН Александру Сергееву соответствующее обращение по итогам совещания.
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Также, по информации администрации, губернатор предложил дополнить программу по оздоровлению Дона проектом по созданию государственных лесозащитных полос для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и вынести его на рассмотрение рабочей группы, созданной при правительстве России, которая занимается вопросом Дона. По данным ведомства, участники поддержали Бочарова.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщал о том, что падение уровня Цимлянского водохранилища из-за дефицита осадков грозит нарушением водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года. Ожидается, что до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, дефицит осадков – 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму, местами до двух градусов и выше.
По данным ученых, на сегодняшний день Цимлянское водохранилище наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на два метра выше мертвого объема и на три метра ниже нормального подпорного уровня. Мертвый объем водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока.
 
Волгоградская областьОбществоВолгоградская областьРоссийская академия наукМихаил МишустинАндрей БочаровАлександр Сергеев (РАН)ДонРоссия
 
 
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