Волгоградский губернатор предложил привлечь РАН к спасению Дона
Волгоградский губернатор Бочаров предложил привлечь РАН к спасению Дона
ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать Российскую академию наук площадкой для разработки проектов по оздоровлению реки Дон, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала.
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По информации ведомства, во вторник в Волгодонске Ростовской области состоялось межрегиональное совещание по реализации плана мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Дона, в котором приняли участие представители Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей. Отмечается, что регионы донского бассейна уже приступили к инвентаризации водных объектов и очистных сооружений. Основной проблемой Дона является маловодье, что влечет за собой рост засоленности Азовского моря, засилье сине-зеленых водорослей, сокращение биологических ресурсов, обрушение берегов, ухудшение качества жизни людей, проживающих в этой местности.
"Вопрос спасения Дона, рек Донского бассейна — это вопрос государственный. В этой связи предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской академии наук, в том числе с привлечением специалистов, ученых низовий Волги и Дона, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей", - цитирует ведомство слова Бочарова. Отмечается, что Бочаров предложил направить главе РАН Александру Сергееву соответствующее обращение по итогам совещания.
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Также, по информации администрации, губернатор предложил дополнить программу по оздоровлению Дона проектом по созданию государственных лесозащитных полос для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и вынести его на рассмотрение рабочей группы, созданной при правительстве России, которая занимается вопросом Дона. По данным ведомства, участники поддержали Бочарова.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщал о том, что падение уровня Цимлянского водохранилища из-за дефицита осадков грозит нарушением водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года. Ожидается, что до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, дефицит осадков – 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму, местами до двух градусов и выше.
По данным ученых, на сегодняшний день Цимлянское водохранилище наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на два метра выше мертвого объема и на три метра ниже нормального подпорного уровня. Мертвый объем водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока.