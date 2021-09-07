https://ria.ru/20210907/bastrykin-1749081322.html
На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК
На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК - РИА Новости, 07.09.2021
На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:46
2021-09-07T20:46
2021-09-07T20:46
происшествия
ставропольский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина, сообщает ведомство."В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Демина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку", - говорится в сообщении.СК не уточняет, о чем идет речь в публикациях в соцсетях.
https://ria.ru/20210826/proverka-1747322661.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК
Бастрыкин поручил провести проверку в отношении замглавы СК по Ставропольскому Краю