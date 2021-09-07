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На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК
На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК - РИА Новости, 07.09.2021
На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:46
2021-09-07T20:46
происшествия
ставропольский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина, сообщает ведомство."В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Демина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку", - говорится в сообщении.СК не уточняет, о чем идет речь в публикациях в соцсетях.
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происшествия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:46 07.09.2021
 
На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК

Бастрыкин поручил провести проверку в отношении замглавы СК по Ставропольскому Краю

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина, сообщает ведомство.
"В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Демина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку", - говорится в сообщении.
СК не уточняет, о чем идет речь в публикациях в соцсетях.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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ПроисшествияСтавропольский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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