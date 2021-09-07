https://ria.ru/20210907/bastrykin-1749081322.html

На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК

На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК - РИА Новости, 07.09.2021

На Ставрополье проведут проверку в отношении замглавы СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T20:46

2021-09-07T20:46

2021-09-07T20:46

происшествия

ставропольский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЯТИГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина, сообщает ведомство."В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Демина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку", - говорится в сообщении.СК не уточняет, о чем идет речь в публикациях в соцсетях.

https://ria.ru/20210826/proverka-1747322661.html

ставропольский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия