https://ria.ru/20210907/agutin-1749056125.html

Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"

Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" - РИА Новости, 07.09.2021

Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"

Музыкант Леонид Агутин сообщил, что его фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм". РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:23

2021-09-07T17:23

2021-09-07T17:23

культура

леонид агутин

шоу-бизнес

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин сообщил, что его фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм"."Фильм "Леонид Агутин. Cosmo Life" не остался без внимания, и нас опять выдвинули на Грэмми! На этот раз латинский! Претендуем на лучший музыкальный фильм в номинации Best Long Form Music Video", - написал артист на своей странице в Instagram.Режиссером фильма-концерта выступил Алексей Логвинченко, добавил Агутин."Латинская Грэмми" – ежегодная музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи, присуждаемая с 2000 года. Является самой престижной наградой в современной латиноамериканской музыкальной индустрии.

https://ria.ru/20201009/gremmi-1579018685.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид агутин, шоу-бизнес, новости культуры, музыка