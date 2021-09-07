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Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" - РИА Новости, 07.09.2021
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"
Музыкант Леонид Агутин сообщил, что его фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм". РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:23
2021-09-07T17:23
2021-09-07T17:23
культура
леонид агутин
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новости культуры
музыка
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин сообщил, что его фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм"."Фильм "Леонид Агутин. Cosmo Life" не остался без внимания, и нас опять выдвинули на Грэмми! На этот раз латинский! Претендуем на лучший музыкальный фильм в номинации Best Long Form Music Video", - написал артист на своей странице в Instagram.Режиссером фильма-концерта выступил Алексей Логвинченко, добавил Агутин."Латинская Грэмми" – ежегодная музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи, присуждаемая с 2000 года. Является самой престижной наградой в современной латиноамериканской музыкальной индустрии.
https://ria.ru/20201009/gremmi-1579018685.html
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леонид агутин, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"