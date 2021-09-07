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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/agutin-1749056125.html
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" - РИА Новости, 07.09.2021
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"
Музыкант Леонид Агутин сообщил, что его фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм". РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:23
2021-09-07T17:23
культура
леонид агутин
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин сообщил, что его фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм"."Фильм "Леонид Агутин. Cosmo Life" не остался без внимания, и нас опять выдвинули на Грэмми! На этот раз латинский! Претендуем на лучший музыкальный фильм в номинации Best Long Form Music Video", - написал артист на своей странице в Instagram.Режиссером фильма-концерта выступил Алексей Логвинченко, добавил Агутин."Латинская Грэмми" – ежегодная музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи, присуждаемая с 2000 года. Является самой престижной наградой в современной латиноамериканской музыкальной индустрии.
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леонид агутин, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
17:23 07.09.2021
 
Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"

Агутин сообщил, что его фильм-концерт вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2019"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин сообщил, что его фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошел в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм".
"Фильм "Леонид Агутин. Cosmo Life" не остался без внимания, и нас опять выдвинули на Грэмми! На этот раз латинский! Претендуем на лучший музыкальный фильм в номинации Best Long Form Music Video", - написал артист на своей странице в Instagram.
Режиссером фильма-концерта выступил Алексей Логвинченко, добавил Агутин.
"Латинская Грэмми" – ежегодная музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи, присуждаемая с 2000 года. Является самой престижной наградой в современной латиноамериканской музыкальной индустрии.
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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КультураЛеонид АгутинШоу-бизнесНовости культурыМузыка
 
 
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