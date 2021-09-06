https://ria.ru/20210906/xiaomi-1748841494.html

Xiaomi запретит установку приложений на смартфон из внешних источников

Xiaomi запретит установку приложений на смартфон из внешних источников - РИА Новости, 06.09.2021

Xiaomi запретит установку приложений на смартфон из внешних источников

Компания Xiaomi тестирует новую функцию, которая оградит пользователей смартфонов от вредоносных приложений. О режиме MIUI Pure Mode сообщает IThome. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:04

2021-09-06T12:04

2021-09-06T12:04

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi тестирует новую функцию, которая оградит пользователей смартфонов от вредоносных приложений. О режиме MIUI Pure Mode сообщает IThome.Производитель считает, что 40 процентов приложений, установленных пользователями MIUI, никогда не проходили проверку безопасности инструментами Xiaomi. Примерно 10 процентов из них компания классифицирует, как опасные.Новая функция для пользователей смартфонов Xiaomi должна эту проблему решить. При включении MIUI Pure Mode блокируется не только установка из внешних источников, но и любая фоновая инсталляция без ведома владельца трубки.Пока функция тестируется в китайской версии прошивки MIUI 12.5, но вскоре она станет доступна для пользователей глобального программного обеспечения для смартфонов Xiaomi.

https://ria.ru/20210810/xiaomi-1745236568.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc