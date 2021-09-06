https://ria.ru/20210906/xiaomi-1748841494.html
Xiaomi запретит установку приложений на смартфон из внешних источников
Xiaomi запретит установку приложений на смартфон из внешних источников - РИА Новости, 06.09.2021
Xiaomi запретит установку приложений на смартфон из внешних источников
Компания Xiaomi тестирует новую функцию, которая оградит пользователей смартфонов от вредоносных приложений. О режиме MIUI Pure Mode сообщает IThome. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:04
2021-09-06T12:04
2021-09-06T12:04
наука
технологии
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi тестирует новую функцию, которая оградит пользователей смартфонов от вредоносных приложений. О режиме MIUI Pure Mode сообщает IThome.Производитель считает, что 40 процентов приложений, установленных пользователями MIUI, никогда не проходили проверку безопасности инструментами Xiaomi. Примерно 10 процентов из них компания классифицирует, как опасные.Новая функция для пользователей смартфонов Xiaomi должна эту проблему решить. При включении MIUI Pure Mode блокируется не только установка из внешних источников, но и любая фоновая инсталляция без ведома владельца трубки.Пока функция тестируется в китайской версии прошивки MIUI 12.5, но вскоре она станет доступна для пользователей глобального программного обеспечения для смартфонов Xiaomi.
https://ria.ru/20210810/xiaomi-1745236568.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Компания Xiaomi тестирует новую функцию, которая оградит пользователей смартфонов от вредоносных приложений. О режиме MIUI Pure Mode сообщает
IThome.
Производитель считает, что 40 процентов приложений, установленных пользователями MIUI, никогда не проходили проверку безопасности инструментами Xiaomi. Примерно 10 процентов из них компания классифицирует, как опасные.
Новая функция для пользователей смартфонов Xiaomi должна эту проблему решить. При включении MIUI Pure Mode блокируется не только установка из внешних источников, но и любая фоновая инсталляция без ведома владельца трубки.
Пока функция тестируется в китайской версии прошивки MIUI 12.5, но вскоре она станет доступна для пользователей глобального программного обеспечения для смартфонов Xiaomi.