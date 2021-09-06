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Более 12 млн рублей получили инвалиды Подмосковья на средства реабилитации
Более 12 млн рублей получили инвалиды Подмосковья на средства реабилитации - РИА Новости, 06.09.2021
Более 12 млн рублей получили инвалиды Подмосковья на средства реабилитации
Более 12,5 миллионов рублей выплатили 750 инвалидам на покупку средств для реабилитации в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:21
2021-09-06T17:21
2021-09-06T17:21
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 12,5 миллионов рублей выплатили 750 инвалидам на покупку средств для реабилитации в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона"В этом году в Подмосковье выдачу инвалидам сертификатов на приобретение технических средств реабилитации заменили денежными выплатами, которые уже получили около 750 инвалидов, на сумму более 12,5 миллионов рублей", - цитирует слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.По данным ведомства, министр уточнила, что средняя стоимость технического средства реабилитации составляет порядка 15,5 тысяч рублей.
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