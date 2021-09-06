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"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса
"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса - РИА Новости, 06.09.2021
"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса
Шесть пилотов "Аэрофлота" отстранили от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса, заявил в беседе с РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:33
2021-09-06T23:33
2021-09-06T23:33
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шесть пилотов "Аэрофлота" отстранили от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса, заявил в беседе с РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин.Отмечается, что работников отправили в отпуск без сохранения зарплаты.По его словам, сейчас в авиакомпании продолжают работать 2,3 тысячи пилотов.Ранее "Аэрофлот" запустил программу поощрения привитых пассажиров. В компании рассказали, что уже более шести тысяч клиентов получили бонусные мили за вакцинацию от коронавируса.
https://ria.ru/20210905/kovid-1748569758.html
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общество, вакцинация, аэрофлот, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса
Представитель "Аэрофлота" Демин: шесть пилотов отстранили за отказ привиться от COVID-19