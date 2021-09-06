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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210906/vaktsinatsiya-1748946220.html
"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса
"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса - РИА Новости, 06.09.2021
"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса
Шесть пилотов "Аэрофлота" отстранили от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса, заявил в беседе с РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:33
2021-09-06T23:33
распространение коронавируса
общество
вакцинация
аэрофлот
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шесть пилотов "Аэрофлота" отстранили от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса, заявил в беседе с РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин.Отмечается, что работников отправили в отпуск без сохранения зарплаты.По его словам, сейчас в авиакомпании продолжают работать 2,3 тысячи пилотов.Ранее "Аэрофлот" запустил программу поощрения привитых пассажиров. В компании рассказали, что уже более шести тысяч клиентов получили бонусные мили за вакцинацию от коронавируса.
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общество, вакцинация, аэрофлот, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
23:33 06.09.2021
 
"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса

Представитель "Аэрофлота" Демин: шесть пилотов отстранили за отказ привиться от COVID-19

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шесть пилотов "Аэрофлота" отстранили от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса, заявил в беседе с РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин.
Отмечается, что работников отправили в отпуск без сохранения зарплаты.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 08:00Наука
Привычка к COVID-19. У кого больше шансов заболеть в следующую волну
По его словам, сейчас в авиакомпании продолжают работать 2,3 тысячи пилотов.
Ранее "Аэрофлот" запустил программу поощрения привитых пассажиров. В компании рассказали, что уже более шести тысяч клиентов получили бонусные мили за вакцинацию от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияАэрофлотРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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