https://ria.ru/20210906/vaktsinatsiya-1748946220.html

"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса

"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса - РИА Новости, 06.09.2021

"Аэрофлот" отстранил пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса

Шесть пилотов "Аэрофлота" отстранили от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса, заявил в беседе с РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T23:33

2021-09-06T23:33

2021-09-06T23:33

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общество

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аэрофлот

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шесть пилотов "Аэрофлота" отстранили от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса, заявил в беседе с РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин.Отмечается, что работников отправили в отпуск без сохранения зарплаты.По его словам, сейчас в авиакомпании продолжают работать 2,3 тысячи пилотов.Ранее "Аэрофлот" запустил программу поощрения привитых пассажиров. В компании рассказали, что уже более шести тысяч клиентов получили бонусные мили за вакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20210905/kovid-1748569758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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