Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210906/torgdom-1748898071.html
Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров
Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров - РИА Новости, 06.09.2021
Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров
Власти Ленинградской области до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:40
2021-09-06T16:40
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748898054_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_d2ec2bb8ccc332123430edd35fe0126f.jpg
С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных сельхозпроизводителей напрямую, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Глава региона уточнил, что 2021 года для областного АПК был непростым, в том числе, из-за погоды.Он добавил, что объём производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области за восемь месяцев текущего года составил 46,5 миллиарда рублей (100,6%) , в том числе, в сельскохозяйственных организациях — 37,1 миллиарда рублей. С начала года произведено 239,1 тысячи тонн мяса, 430,9 тысячи тонн молока, 2,3 миллиарда штук яиц. В сельскохозяйственных организациях намолочено 97 тысяч тонн зерна, собрано 4,8 тысячи тонн картофеля и 5,2 тысячи тонн овощей. Заготовлено 253 тысячи тонн кормов.
https://ria.ru/20210825/forum-1747194285.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748898054_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a6b52be6fe0a4a0262d2e73bf8f7a89b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко
16:40 06.09.2021
 

Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиХХХ международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь" в Санкт-Петербурге
ХХХ международная агропромышленная выставка-ярмарка Агрорусь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных сельхозпроизводителей напрямую, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Для региона очень важна быстрая реализация региональной сельхозпродукции в торговых сетях и на рынках, в том числе, Санкт-Петербурга. Не случайно в этом году мы завершим формирование Ленинградского торгового дома, который будет давать возможность покупать продукцию наших сельхозпроизводителей напрямую", — заявил Дрозденко, комментируя итоги 30-й международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь", которая проходила в Санкт-Петербурге с 1 по 5 сентября.
Глава региона уточнил, что 2021 года для областного АПК был непростым, в том числе, из-за погоды.
"Но мы приняли ряд мер, чтобы избежать значительных потерь. В растениеводстве ― выйдем на средние показатели последних пяти лет. В животноводстве — продолжаем расти. В целом, по итогам года мы ожидаем, что валовый региональный продукт сельского хозяйства вырастет на 3,5%", — подчеркнул Дрозденко.
Он добавил, что объём производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области за восемь месяцев текущего года составил 46,5 миллиарда рублей (100,6%) , в том числе, в сельскохозяйственных организациях — 37,1 миллиарда рублей. С начала года произведено 239,1 тысячи тонн мяса, 430,9 тысячи тонн молока, 2,3 миллиарда штук яиц. В сельскохозяйственных организациях намолочено 97 тысяч тонн зерна, собрано 4,8 тысячи тонн картофеля и 5,2 тысячи тонн овощей. Заготовлено 253 тысячи тонн кормов.
Гражданский форум Команда 47 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 15:06Ленинградская область
В Ленобласти стартовал гражданский форум "Команда 47"
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Названы самые популярные вакансии августа
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
Лента новостейМолния