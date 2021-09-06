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Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров

Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров - РИА Новости, 06.09.2021

Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров

Власти Ленинградской области до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:40

2021-09-06T16:40

2021-09-06T16:40

ленинградская область

санкт-петербург

ленинградская область

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных сельхозпроизводителей напрямую, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Глава региона уточнил, что 2021 года для областного АПК был непростым, в том числе, из-за погоды.Он добавил, что объём производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области за восемь месяцев текущего года составил 46,5 миллиарда рублей (100,6%) , в том числе, в сельскохозяйственных организациях — 37,1 миллиарда рублей. С начала года произведено 239,1 тысячи тонн мяса, 430,9 тысячи тонн молока, 2,3 миллиарда штук яиц. В сельскохозяйственных организациях намолочено 97 тысяч тонн зерна, собрано 4,8 тысячи тонн картофеля и 5,2 тысячи тонн овощей. Заготовлено 253 тысячи тонн кормов.

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санкт-петербург

ленинградская область

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санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко