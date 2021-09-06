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Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров
Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров - РИА Новости, 06.09.2021
Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров
Власти Ленинградской области до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:40
2021-09-06T16:40
2021-09-06T16:40
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных сельхозпроизводителей напрямую, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Глава региона уточнил, что 2021 года для областного АПК был непростым, в том числе, из-за погоды.Он добавил, что объём производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области за восемь месяцев текущего года составил 46,5 миллиарда рублей (100,6%) , в том числе, в сельскохозяйственных организациях — 37,1 миллиарда рублей. С начала года произведено 239,1 тысячи тонн мяса, 430,9 тысячи тонн молока, 2,3 миллиарда штук яиц. В сельскохозяйственных организациях намолочено 97 тысяч тонн зерна, собрано 4,8 тысячи тонн картофеля и 5,2 тысячи тонн овощей. Заготовлено 253 тысячи тонн кормов.
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санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко
С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
до конца 2021 года завершат формирование Ленинградского торгового дома, где можно будет купить продукцию региональных сельхозпроизводителей напрямую, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
"Для региона очень важна быстрая реализация региональной сельхозпродукции в торговых сетях и на рынках, в том числе, Санкт-Петербурга
. Не случайно в этом году мы завершим формирование Ленинградского торгового дома, который будет давать возможность покупать продукцию наших сельхозпроизводителей напрямую", — заявил Дрозденко, комментируя итоги 30-й международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь", которая проходила в Санкт-Петербурге с 1 по 5 сентября.
Глава региона уточнил, что 2021 года для областного АПК был непростым, в том числе, из-за погоды.
"Но мы приняли ряд мер, чтобы избежать значительных потерь. В растениеводстве ― выйдем на средние показатели последних пяти лет. В животноводстве — продолжаем расти. В целом, по итогам года мы ожидаем, что валовый региональный продукт сельского хозяйства вырастет на 3,5%", — подчеркнул Дрозденко.
Он добавил, что объём производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области за восемь месяцев текущего года составил 46,5 миллиарда рублей (100,6%) , в том числе, в сельскохозяйственных организациях — 37,1 миллиарда рублей. С начала года произведено 239,1 тысячи тонн мяса, 430,9 тысячи тонн молока, 2,3 миллиарда штук яиц. В сельскохозяйственных организациях намолочено 97 тысяч тонн зерна, собрано 4,8 тысячи тонн картофеля и 5,2 тысячи тонн овощей. Заготовлено 253 тысячи тонн кормов.