https://ria.ru/20210906/tamozhenniki-1748886839.html

Двое литовских таможенников, проверяя поезд, случайно уехали в Россию

Двое литовских таможенников, проверяя поезд, случайно уехали в Россию - РИА Новости, 06.09.2021

Двое литовских таможенников, проверяя поезд, случайно уехали в Россию

Два сотрудника литовской таможни по ошибке уехали в Россию на поезде Москва — Калининград, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:49

2021-09-06T15:49

2021-09-06T20:22

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происшествия

калининград

литва

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россия

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ВИЛЬНЮС, 6 сен — РИА Новости. Два сотрудника литовской таможни по ошибке уехали в Россию на поезде Москва — Калининград, передает Sputnik Литва.Как сообщает издание со ссылкой на Таможенную службу Литвы, инцидент произошел в пятницу около 13:00. Сотрудники ведомства досматривали почтовый вагон Москва — Калининград, когда поезд тронулся без разрешения. Отмечается, что благодаря сотрудничеству с уполномоченными представителями России уже в воскресенье в 14:00 оба таможенника вернулись обратно. В Литве начали расследование обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20200708/1574075173.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, калининград, литва, железная дорога, россия