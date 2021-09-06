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Двое литовских таможенников, проверяя поезд, случайно уехали в Россию
Двое литовских таможенников, проверяя поезд, случайно уехали в Россию - РИА Новости, 06.09.2021
Двое литовских таможенников, проверяя поезд, случайно уехали в Россию
Два сотрудника литовской таможни по ошибке уехали в Россию на поезде Москва — Калининград, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:49
2021-09-06T20:22
в мире
происшествия
калининград
литва
железная дорога
россия
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ВИЛЬНЮС, 6 сен — РИА Новости. Два сотрудника литовской таможни по ошибке уехали в Россию на поезде Москва — Калининград, передает Sputnik Литва.Как сообщает издание со ссылкой на Таможенную службу Литвы, инцидент произошел в пятницу около 13:00. Сотрудники ведомства досматривали почтовый вагон Москва — Калининград, когда поезд тронулся без разрешения. Отмечается, что благодаря сотрудничеству с уполномоченными представителями России уже в воскресенье в 14:00 оба таможенника вернулись обратно. В Литве начали расследование обстоятельств происшествия.
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в мире, происшествия, калининград, литва, железная дорога, россия
15:49 06.09.2021 (обновлено: 20:22 06.09.2021)
 
Двое литовских таможенников, проверяя поезд, случайно уехали в Россию

Двое литовских таможенников, досматривая почтовый вагон поезда, случайно уехали в Россию

© РИА Новости / Евгений Карасев / Перейти в фотобанкСотрудник таможни проверяет вагон в поезде. Архивное фото
Сотрудник таможни проверяет вагон в поезде. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Карасев
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ВИЛЬНЮС, 6 сен — РИА Новости. Два сотрудника литовской таможни по ошибке уехали в Россию на поезде Москва — Калининград, передает Sputnik Литва.
Как сообщает издание со ссылкой на Таможенную службу Литвы, инцидент произошел в пятницу около 13:00. Сотрудники ведомства досматривали почтовый вагон МоскваКалининград, когда поезд тронулся без разрешения.
Отмечается, что благодаря сотрудничеству с уполномоченными представителями России уже в воскресенье в 14:00 оба таможенника вернулись обратно. В Литве начали расследование обстоятельств происшествия.
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