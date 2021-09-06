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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210906/stadion-1748906239.html
Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах
Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах - РИА Новости, 06.09.2021
Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах
Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах в рамках проекта "Открытый стадион", сообщает пресс-служба минобразования региона. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:25
2021-09-06T17:26
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах в рамках проекта "Открытый стадион", сообщает пресс-служба минобразования региона.Зампред отметила, что сейчас открыты стадионы Мисайловской школы №1 в Ленинском г.о., образовательного центра "Вершина" и школы №16 в Красногорске, а также стадионы Инженерно-технологического лицея и школы № 28 в Люберцах."Этот проект особенно актуален для густонаселенных территорий – теперь жители смогут заниматься спортом абсолютно бесплатно, используя территорию школьных стадионов. При реализации проекта обеспечены все необходимые меры безопасности: спортивные площадки огорожены от образовательного учреждения и имеют отдельный вход. Проект расширяется, мы будем постепенно открывать все больше спортплощадок для общественного пользования. Важно, что в приоритете безопасность учащихся, поэтому территория каждого учебного заведения тщательно подготавливается перед открытием", – добавила Каклюгина.
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московская область (подмосковье), люберцы, красногорск
17:25 06.09.2021 (обновлено: 17:26 06.09.2021)
 

Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолодые люди играют футбол на школьном стадионе
Молодые люди играют футбол на школьном стадионе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах в рамках проекта "Открытый стадион", сообщает пресс-служба минобразования региона.
"В Подмосковье стартовал проект "Открытый стадион" – жители могут абсолютно бесплатно заниматься спортом на школьных стадионах. Пока проект находится в стадии пилота и реализован в 3 муниципалитетах, но до конца сентября такая возможность появится еще в 9 городских округах", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
Зампред отметила, что сейчас открыты стадионы Мисайловской школы №1 в Ленинском г.о., образовательного центра "Вершина" и школы №16 в Красногорске, а также стадионы Инженерно-технологического лицея и школы № 28 в Люберцах.
"Этот проект особенно актуален для густонаселенных территорий – теперь жители смогут заниматься спортом абсолютно бесплатно, используя территорию школьных стадионов. При реализации проекта обеспечены все необходимые меры безопасности: спортивные площадки огорожены от образовательного учреждения и имеют отдельный вход. Проект расширяется, мы будем постепенно открывать все больше спортплощадок для общественного пользования. Важно, что в приоритете безопасность учащихся, поэтому территория каждого учебного заведения тщательно подготавливается перед открытием", – добавила Каклюгина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыКрасногорск
 
 
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