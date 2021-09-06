17:25 06.09.2021 (обновлено: 17:26 06.09.2021)
Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолодые люди играют футбол на школьном стадионе
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах в рамках проекта "Открытый стадион", сообщает пресс-служба минобразования региона.
"В Подмосковье стартовал проект "Открытый стадион" – жители могут абсолютно бесплатно заниматься спортом на школьных стадионах. Пока проект находится в стадии пилота и реализован в 3 муниципалитетах, но до конца сентября такая возможность появится еще в 9 городских округах", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
Зампред отметила, что сейчас открыты стадионы Мисайловской школы №1 в Ленинском г.о., образовательного центра "Вершина" и школы №16 в Красногорске, а также стадионы Инженерно-технологического лицея и школы № 28 в Люберцах.
"Этот проект особенно актуален для густонаселенных территорий – теперь жители смогут заниматься спортом абсолютно бесплатно, используя территорию школьных стадионов. При реализации проекта обеспечены все необходимые меры безопасности: спортивные площадки огорожены от образовательного учреждения и имеют отдельный вход. Проект расширяется, мы будем постепенно открывать все больше спортплощадок для общественного пользования. Важно, что в приоритете безопасность учащихся, поэтому территория каждого учебного заведения тщательно подготавливается перед открытием", – добавила Каклюгина.