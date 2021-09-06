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МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов
МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов - РИА Новости, 06.09.2021
МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов
МВД РФ опровергло информацию о том, что российских водителей ожидает новый штраф за установку дополнительных динамиков. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:30
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авто
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что российских водителей ожидает новый штраф за установку дополнительных динамиков.Ранее в СМИ написали, что автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.Все соответствующие санкции уже прописаны в статье 12.5 КоАП РФ, следует из релиза ведомства.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
12:30 06.09.2021 (обновлено: 12:44 06.09.2021)
 
МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов

МВД опровергло сообщения о штрафе за установку без разрешения дополнительных динамиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что российских водителей ожидает новый штраф за установку дополнительных динамиков.
Ранее в СМИ написали, что автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.

"Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа", - отмечается на сайте МВД РФ.

Все соответствующие санкции уже прописаны в статье 12.5 КоАП РФ, следует из релиза ведомства.
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