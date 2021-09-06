https://ria.ru/20210906/shtraf-1748847406.html
МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов
МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов - РИА Новости, 06.09.2021
МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов
МВД РФ опровергло информацию о том, что российских водителей ожидает новый штраф за установку дополнительных динамиков. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:30
2021-09-06T12:30
2021-09-06T12:44
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что российских водителей ожидает новый штраф за установку дополнительных динамиков.Ранее в СМИ написали, что автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.Все соответствующие санкции уже прописаны в статье 12.5 КоАП РФ, следует из релиза ведомства.
https://ria.ru/20210818/kamery-1746161118.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
12:30 06.09.2021 (обновлено: 12:44 06.09.2021)
МВД опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов
МВД опровергло сообщения о штрафе за установку без разрешения дополнительных динамиков