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В Кузбассе продлили режим "черного неба"
В Кузбассе продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 06.09.2021
В Кузбассе продлили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили в четырех территориях Кемеровской области, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:52
2021-09-06T12:52
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
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новокузнецкий район
погода
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КЕМЕРОВО, 6 сен - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили в четырех территориях Кемеровской области, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе. Тут предприятиям рекомендуется сократить выбросы с 18.00 3 сентября до 18.00 8 сентября, уточняет министерство.
https://ria.ru/20210825/nebo-1747189249.html
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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, кемерово, новокузнецкий район, погода, россия
12:52 06.09.2021
 
В Кузбассе продлили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили на четырех территориях Кузбасса

© РИА Новости / Елена ПоповаВид города Кемерово
Вид города Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Елена Попова
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КЕМЕРОВО, 6 сен - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили в четырех территориях Кемеровской области, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.
Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 03.09.2021 до 18.00 07.09.2021", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе. Тут предприятиям рекомендуется сократить выбросы с 18.00 3 сентября до 18.00 8 сентября, уточняет министерство.
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