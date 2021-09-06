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В Кузбассе продлили режим "черного неба"
В Кузбассе продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 06.09.2021
В Кузбассе продлили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили в четырех территориях Кемеровской области, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:52
2021-09-06T12:52
2021-09-06T12:52
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
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КЕМЕРОВО, 6 сен - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили в четырех территориях Кемеровской области, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе. Тут предприятиям рекомендуется сократить выбросы с 18.00 3 сентября до 18.00 8 сентября, уточняет министерство.
https://ria.ru/20210825/nebo-1747189249.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, кемерово, новокузнецкий район, погода, россия
В Кузбассе продлили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили на четырех территориях Кузбасса