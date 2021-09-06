https://ria.ru/20210906/rezhim-1748851405.html

В Кузбассе продлили режим "черного неба"

В Кузбассе продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 06.09.2021

В Кузбассе продлили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили в четырех территориях Кемеровской области, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:52

2021-09-06T12:52

2021-09-06T12:52

происшествия

кемеровская область

прокопьевск

новокузнецк

кемерово

новокузнецкий район

погода

россия

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КЕМЕРОВО, 6 сен - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили в четырех территориях Кемеровской области, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе. Тут предприятиям рекомендуется сократить выбросы с 18.00 3 сентября до 18.00 8 сентября, уточняет министерство.

https://ria.ru/20210825/nebo-1747189249.html

кемеровская область

прокопьевск

новокузнецк

кемерово

новокузнецкий район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, кемерово, новокузнецкий район, погода, россия