https://ria.ru/20210906/remont-1748914256.html

Руденя рассказал о планах по ремонту дорог в Верхневолжье

Руденя рассказал о планах по ремонту дорог в Верхневолжье - РИА Новости, 06.09.2021

Руденя рассказал о планах по ремонту дорог в Верхневолжье

В предстоящие пять лет в Тверской области планируется привести в нормативное состояние свыше 4 тысяч километра дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:55

2021-09-06T17:55

2021-09-06T17:55

тверская область

общество

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В предстоящие пять лет в Тверской области планируется привести в нормативное состояние свыше 4 тысяч километра дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026"."Особое внимание будет уделяться местным и межмуниципальным дорогам, подъездам к школам и поликлиникам, социальным учреждениям", - сказал Руденя.По его словам, одновременно будут реализованы и крупные проекты.По его словам, за прошедшие 5 лет ежегодный объем ввода построенных и отремонтированных дорог в регионе вырос более чем в три раза.

https://ria.ru/20210705/reforma-1739923421.html

тверь

тверская область

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общество, тверь, тверская область, игорь руденя