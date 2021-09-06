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Руденя рассказал о планах по ремонту дорог в Верхневолжье
Руденя рассказал о планах по ремонту дорог в Верхневолжье - РИА Новости, 06.09.2021
Руденя рассказал о планах по ремонту дорог в Верхневолжье
В предстоящие пять лет в Тверской области планируется привести в нормативное состояние свыше 4 тысяч километра дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:55
2021-09-06T17:55
2021-09-06T17:55
тверская область
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тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В предстоящие пять лет в Тверской области планируется привести в нормативное состояние свыше 4 тысяч километра дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026"."Особое внимание будет уделяться местным и межмуниципальным дорогам, подъездам к школам и поликлиникам, социальным учреждениям", - сказал Руденя.По его словам, одновременно будут реализованы и крупные проекты.По его словам, за прошедшие 5 лет ежегодный объем ввода построенных и отремонтированных дорог в регионе вырос более чем в три раза.
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общество, тверь, тверская область, игорь руденя