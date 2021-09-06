https://ria.ru/20210906/politseyskiy-1748888308.html
Кубанский полицейский получил срок за инсценировку задержания
Кубанский полицейский получил срок за инсценировку задержания - РИА Новости, 06.09.2021
Кубанский полицейский получил срок за инсценировку задержания
Суд в Усть-Лабинске отправил на четыре года в колонию полицейского, который ради повышения служебных показателей инсценировал задержание за наркотики запуганных РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:59
2021-09-06T15:59
2021-09-06T15:59
происшествия
усть-лабинск
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Суд в Усть-Лабинске отправил на четыре года в колонию полицейского, который ради повышения служебных показателей инсценировал задержание за наркотики запуганных им людей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.По версии следствия, старший оперуполномоченный уголовного розыска райотдела полиции, "желая приукрасить действительное положение дел в части успешного выполнения своих обязанностей по службе", вынудил двух местных жителей признаться в хранении наркотиков в крупном размере. Он угрозами заставил их взять хранящуюся у него марихуану, а затем "инсценировал "изъятие" у них данного наркотического средства".Действия подсудимого были пресечены сотрудниками УФСБ по Кубани, а дело о превышении полномочий и незаконном хранении наркотиков расследовало региональное СУСК."В судебном заседании подсудимый вину не признал, отказавшись от дачи показаний… Сотрудник полиции признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года… в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.Кроме того, суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах на три года.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20210811/gelendzhik-1745349621.html
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происшествия, усть-лабинск, краснодарский краевой суд
Кубанский полицейский получил срок за инсценировку задержания
Кубанский полицейский получил четыре года колонии за изъятие своей же марихуаны
КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости.
Суд в Усть-Лабинске
отправил на четыре года в колонию полицейского, который ради повышения служебных показателей инсценировал задержание за наркотики запуганных им людей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
.
По версии следствия, старший оперуполномоченный уголовного розыска райотдела полиции, "желая приукрасить действительное положение дел в части успешного выполнения своих обязанностей по службе", вынудил двух местных жителей признаться в хранении наркотиков в крупном размере. Он угрозами заставил их взять хранящуюся у него марихуану, а затем "инсценировал "изъятие" у них данного наркотического средства".
Действия подсудимого были пресечены сотрудниками УФСБ по Кубани, а дело о превышении полномочий и незаконном хранении наркотиков расследовало региональное СУСК.
"В судебном заседании подсудимый вину не признал, отказавшись от дачи показаний… Сотрудник полиции признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года… в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Кроме того, суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах на три года.
Приговор в законную силу пока не вступил.