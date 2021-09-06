https://ria.ru/20210906/podmoskove-1748930380.html
Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю
Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю - РИА Новости, 06.09.2021
Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю
Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:35
2021-09-06T19:35
2021-09-06T19:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748930077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e3f25a105d23648c148ce4c27e48fbb.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал "360".По словам руководителя региональной Госжилинспекции Ольги Фединой, качество услуг ЖКХ в регионе растет. Довольными своими управляющими компаниями остались жители 27 округов. Удовлетворенность работой больше всего выросла в Королеве, Талдоме, Ступине, Щелкове, Краснознаменске и Лобне.Чаще всего жители региона обращаются в Госжилинспекцию по вопросам уборки подъездов, второе место занимают вопросы их ремонта. Далее, на третьем месте по популярности, категория "Неисправности дверей в местах общего пользования"."Наиболее проблемные категории находятся у нас на особом контроле. Такое же внимание уделяем сигналам о неисправностях лифтов — вибрации кабин, повреждениях в блоке управления, отсутствии освещения и связи с диспетчером, переподъеме или переспуске кабины относительно этажа. Жителям в лифтах должно быть комфортно и безопасно", – сказала Ольга Федина.
https://ria.ru/20210826/zhku-1747387623.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748930077_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0a7ef7b9df9ae62aa33090bcea66ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госжилинспекция
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.
Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По словам руководителя региональной Госжилинспекции Ольги Фединой, качество услуг ЖКХ в регионе растет. Довольными своими управляющими компаниями остались жители 27 округов. Удовлетворенность работой больше всего выросла в Королеве, Талдоме, Ступине, Щелкове, Краснознаменске и Лобне.
Чаще всего жители региона обращаются в Госжилинспекцию по вопросам уборки подъездов, второе место занимают вопросы их ремонта. Далее, на третьем месте по популярности, категория "Неисправности дверей в местах общего пользования".
"Наиболее проблемные категории находятся у нас на особом контроле. Такое же внимание уделяем сигналам о неисправностях лифтов — вибрации кабин, повреждениях в блоке управления, отсутствии освещения и связи с диспетчером, переподъеме или переспуске кабины относительно этажа. Жителям в лифтах должно быть комфортно и безопасно", – сказала Ольга Федина.