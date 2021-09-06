https://ria.ru/20210906/podmoskove-1748930380.html

Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю

Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю - РИА Новости, 06.09.2021

Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю

Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:35

2021-09-06T19:35

2021-09-06T19:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал "360".По словам руководителя региональной Госжилинспекции Ольги Фединой, качество услуг ЖКХ в регионе растет. Довольными своими управляющими компаниями остались жители 27 округов. Удовлетворенность работой больше всего выросла в Королеве, Талдоме, Ступине, Щелкове, Краснознаменске и Лобне.Чаще всего жители региона обращаются в Госжилинспекцию по вопросам уборки подъездов, второе место занимают вопросы их ремонта. Далее, на третьем месте по популярности, категория "Неисправности дверей в местах общего пользования"."Наиболее проблемные категории находятся у нас на особом контроле. Такое же внимание уделяем сигналам о неисправностях лифтов — вибрации кабин, повреждениях в блоке управления, отсутствии освещения и связи с диспетчером, переподъеме или переспуске кабины относительно этажа. Жителям в лифтах должно быть комфортно и безопасно", – сказала Ольга Федина.

https://ria.ru/20210826/zhku-1747387623.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), госжилинспекция