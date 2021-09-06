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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210906/podmoskove-1748930380.html
Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю
Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю - РИА Новости, 06.09.2021
Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю
Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:35
2021-09-06T19:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал "360".По словам руководителя региональной Госжилинспекции Ольги Фединой, качество услуг ЖКХ в регионе растет. Довольными своими управляющими компаниями остались жители 27 округов. Удовлетворенность работой больше всего выросла в Королеве, Талдоме, Ступине, Щелкове, Краснознаменске и Лобне.Чаще всего жители региона обращаются в Госжилинспекцию по вопросам уборки подъездов, второе место занимают вопросы их ремонта. Далее, на третьем месте по популярности, категория "Неисправности дверей в местах общего пользования"."Наиболее проблемные категории находятся у нас на особом контроле. Такое же внимание уделяем сигналам о неисправностях лифтов — вибрации кабин, повреждениях в блоке управления, отсутствии освещения и связи с диспетчером, переподъеме или переспуске кабины относительно этажа. Жителям в лифтах должно быть комфортно и безопасно", – сказала Ольга Федина.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
19:35 06.09.2021
 

Более 4,6 тысячи просьб жителей о ЖКХ выполнили в МО за прошлую неделю

© РИА Новости / Максим БогодвидУкладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома
Укладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Госжилинспекция рассмотрела 7,4 тысячи обращений от жителей Московской области за прошедшую неделю и удовлетворила 4,6 тысячи просьб. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам руководителя региональной Госжилинспекции Ольги Фединой, качество услуг ЖКХ в регионе растет. Довольными своими управляющими компаниями остались жители 27 округов. Удовлетворенность работой больше всего выросла в Королеве, Талдоме, Ступине, Щелкове, Краснознаменске и Лобне.
Чаще всего жители региона обращаются в Госжилинспекцию по вопросам уборки подъездов, второе место занимают вопросы их ремонта. Далее, на третьем месте по популярности, категория "Неисправности дверей в местах общего пользования".
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"Наиболее проблемные категории находятся у нас на особом контроле. Такое же внимание уделяем сигналам о неисправностях лифтов — вибрации кабин, повреждениях в блоке управления, отсутствии освещения и связи с диспетчером, переподъеме или переспуске кабины относительно этажа. Жителям в лифтах должно быть комфортно и безопасно", – сказала Ольга Федина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Госжилинспекция
 
 
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