https://ria.ru/20210906/park-1748908046.html

Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце

Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце - РИА Новости, 06.09.2021

Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце

Центральный парк железнодорожников открылся в городе Ельце после масштабной реконструкции, которая приурочена к 875-й годовщине со дня основания города, сообщил РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:23

2021-09-06T17:23

2021-09-06T17:23

липецкая область

общество

елец

городское хозяйство москвы

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Центральный парк железнодорожников открылся в городе Ельце после масштабной реконструкции, которая приурочена к 875-й годовщине со дня основания города, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По словам главы региона, ельчане давно ждали открытия обновленного парка. В 2017 году работы, начавшиеся там при прежнем руководстве области, были прекращены и возобновились только два года спустя в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Общая стоимость работ составила 38,7 миллиона рублей, из них 5 миллионов рублей - федеральные средства, остальные – региональные.Теперь место отдыха ельчан оформлено малыми архитектурными формами, здесь появились детские спортивные комплексы, аттракционы, положена тротуарная плитка. По словам Артамонова, реконструкция проводилась не только по просьбе жителей города, но и с учетом всех их пожеланий.

https://ria.ru/20210827/pobediteli-1747494382.html

елец

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2021

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общество, елец, городское хозяйство москвы, игорь артамонов