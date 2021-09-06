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Липецкая область
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Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце
Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце - РИА Новости, 06.09.2021
Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце
Центральный парк железнодорожников открылся в городе Ельце после масштабной реконструкции, которая приурочена к 875-й годовщине со дня основания города, сообщил РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:23
2021-09-06T17:23
липецкая область
общество
елец
городское хозяйство москвы
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Центральный парк железнодорожников открылся в городе Ельце после масштабной реконструкции, которая приурочена к 875-й годовщине со дня основания города, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По словам главы региона, ельчане давно ждали открытия обновленного парка. В 2017 году работы, начавшиеся там при прежнем руководстве области, были прекращены и возобновились только два года спустя в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Общая стоимость работ составила 38,7 миллиона рублей, из них 5 миллионов рублей - федеральные средства, остальные – региональные.Теперь место отдыха ельчан оформлено малыми архитектурными формами, здесь появились детские спортивные комплексы, аттракционы, положена тротуарная плитка. По словам Артамонова, реконструкция проводилась не только по просьбе жителей города, но и с учетом всех их пожеланий.
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общество, елец, городское хозяйство москвы, игорь артамонов
17:23 06.09.2021
 

Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце

© Фото : администрация городского округа город ЕлецГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава городского округа город Елец Евгений Боровских во время открытия парка Железнодорожников в Ельце
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава городского округа город Елец Евгений Боровских во время открытия парка Железнодорожников в Ельце - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : администрация городского округа город Елец
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Центральный парк железнодорожников открылся в городе Ельце после масштабной реконструкции, которая приурочена к 875-й годовщине со дня основания города, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По словам главы региона, ельчане давно ждали открытия обновленного парка. В 2017 году работы, начавшиеся там при прежнем руководстве области, были прекращены и возобновились только два года спустя в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Общая стоимость работ составила 38,7 миллиона рублей, из них 5 миллионов рублей - федеральные средства, остальные – региональные.
Теперь место отдыха ельчан оформлено малыми архитектурными формами, здесь появились детские спортивные комплексы, аттракционы, положена тротуарная плитка. По словам Артамонова, реконструкция проводилась не только по просьбе жителей города, но и с учетом всех их пожеланий.
"Впереди у нас еще много объектов. Скоро откроем ДК Железнодорожников с новыми залами, новой мебелью. Все делается для того, чтобы дети могли развиваться и совершенствоваться", - сказал он.
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Липецкая областьОбществоЕлецГородское хозяйство МосквыИгорь Артамонов
 
 
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