Парк железнодорожников открылся после реконструкции в Ельце
© Фото : администрация городского округа город ЕлецГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава городского округа город Елец Евгений Боровских во время открытия парка Железнодорожников в Ельце
ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Центральный парк железнодорожников открылся в городе Ельце после масштабной реконструкции, которая приурочена к 875-й годовщине со дня основания города, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По словам главы региона, ельчане давно ждали открытия обновленного парка. В 2017 году работы, начавшиеся там при прежнем руководстве области, были прекращены и возобновились только два года спустя в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Общая стоимость работ составила 38,7 миллиона рублей, из них 5 миллионов рублей - федеральные средства, остальные – региональные.
Теперь место отдыха ельчан оформлено малыми архитектурными формами, здесь появились детские спортивные комплексы, аттракционы, положена тротуарная плитка. По словам Артамонова, реконструкция проводилась не только по просьбе жителей города, но и с учетом всех их пожеланий.
"Впереди у нас еще много объектов. Скоро откроем ДК Железнодорожников с новыми залами, новой мебелью. Все делается для того, чтобы дети могли развиваться и совершенствоваться", - сказал он.